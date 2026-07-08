Turistička sezona na testu! Objavljene detaljne brojke: "Napravili smo što smo mogli..."

Hrvatsku je u prvoj polovici ove godine posjetilo 7,6 milijuna turista, koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja što je na razini istog lanjskog razdoblja te potvrđuje da je turizam zadržao stabilnost i konkurentnost unatoč krizama zbog geopolitike, rekao je u srijedu ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Zajedno s direktorom Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjanom Staničićem, Glavina je na konferenciji za medije u HTZ-u ocijenio kako polugodišnji turistički fizički promet pokazuje da aktualne mjere i politike donose rezultate.

Najviše turista, odnosno 47 posto, došlo je u prvih šest ovogodišnjih mjeseci u hotele, u kampovima ih je bilo 15 posto, a u privatnom smještaju oko 27 posto.

"Rast smo zabilježili i u zračnom prometu, od 3,2 posto, s 5,5 milijuna putnika, na autocestama od četiri posto, s 36,7 milijuna vozila, kao i 1,5 posto, sa 4,6 milijuna putnika u morskom prometu", rekao je Glavina.

To prema njegovim riječima potvrđuje da je Hrvatska brzo i dobro reagirala na krizne okolnosti izazvane sukobima na Bliskom istoku.

Lipanj slabiji

Iako su lipanjski rezultati nešto slabiji, odnosno došlo je sedam posto manje turista ili njih 3,1 milijun ostvarivši 15,4 milijuna noćenja ili šest posto manje nego u lanjskom lipnju, Glavina i Staničić to smatraju očekivanim zbog stanja na stranim tržištima i nakon odličnog svibnja s dvoznamenkastim rastom prometa.

Pitom važnijim ocjenjuju kumulativni rezultat, jer se po mjesecima svaka godina razlikuje zbog rasporeda blagdana, školskih praznika i drugih okolnosti na stranim tržištima odakle dolazi većina turista.

Glavina je važnim istaknuo porast prihoda od stranih turista u prvom kvartalu ove godine za 9,2 posto prema podacima HNB-a, a iznio je da je to u odnosu na prije deset godina rast od 117 posto, dok je noćenja i turista u prvih šest mjeseci 2026. u usporedbi s istim vremenom 2016. bilo 60 posto više.

Iskorak u promociji

Dvojac smatra da su dobrim rezultatima pridonijele promotivne kampanje za predsezonu i posebno promotivni film u dva nastavka s holivudskim glumcem Johnom Malkovichem i Lukom Modrićem, koji je u mjesec dana pregledan gotovo pet milijuna puta te je prikupio oko 13 milijuna impresija iz cijelog svijeta.

To je prema Glavininoj ocjeni velik iskorak u promociji, jer je pokrenut u vrijeme svjetskog nogometnog prvenstva, te je dio promocije odrađen u SAD-u.

Uvjeren je da će taj film i druge aktivnosti na tom tržištu pojačati vidljivost i posjećenost Hrvatske.

Od ostalih tržišta Staničić je izdvojio domaće, s kojeg su turisti na drugom mjestu s 4,2 milijuna noćenja u prvih šest mjeseci.

Na listi tržišta i dalje su prvi Nijemci s 5,6 milijuna noćenja, a u prvih pet su još Slovenci, koji su u plusu, te Austrijanci i Poljaci, čijih je noćenja bilo manje nego lani.

S druge strane, porasla su noćenja turista iz Češke, SAD-a, Bosne i Hercegovine te Italije, rekao je Staničić, iznoseći da je većina hrvatskih regija ili na lanjskoj razini ili u blagom plusu u šest mjeseci, osim Kvarnera i dubrovačkog područja.

Podsjetio je da je u tijeku kampanja koja promovira Hrvatsku kao destinaciju koja nudi vrijednost za novac, kao i kampanja za promociju privatnog smještaja s oznakom Local Host/Vaš domaćin.

"Do sada je tu oznaku dobilo 3.200 objekata s 19.000 kreveta, a podaci pokazuju nešto bolju popunjenost nego lani te ćemo s time nastaviti", rekao je Staničić.

HTZ je ove godine povećao sredstva za strateške suradnje za zračni promet s prijevoznicima i touroperatorima, za 30 posto, na 4,5 milijuna eura, što je donijelo više aviolinija, s lanjskih 256, na sadašnjih 330 s oko 70 prijevoznika te sedam posto više zakupljenih sjedala.

Na pitanje o cijenama, ministar je zahvalio sektoru, posebno pružateljima smještaja na stalnim akcijama sa sniženim ponudama, dok je za ostale djelatnosti - trgovinu, ugostiteljstvo i druge, rekao da nema podatke te da će se tek vidjeti kako su radili.

"Napravili smo što smo mogli za ovu turističku godinu, u istoj smo situaciji kao i druge zemlje Mediterana, a kako vidite kriza na Bliskom istoku opet eskalira i kada se sve uzme u obzir mislim da do sada ove godine imamo izvanredne rezultate. Volio bi da do kraja godine budu bolji od prosjeka Mediterana", poručio je Glavina.

Za srpanj i nastavak turističke godine i on i Staničić su rekli da su optimistični.