Otkriveno tko je fotografirao ispit na državnoj maturi: Poništit će im rezultate

Nacionalni centar zadužen za provođenje državne mature pronašao je odgovorne za curenje fotografija ispita iz hrvatskog jezika.

Riječ je o učenicima iz dvije škole i njima će zbog korištenja mobitela biti poništen ispit iz hrvatskog jezika.

Državna matura Foto: DNEVNIK.hr

Budući da su se fotografije na društvenim mrežama pojavile oko 12 sati, odnosno nakon što su maturanti pristupili pisanju, ispit se neće svima poništiti.

Državna matura Foto: DNEVNIK.hr

Maturanti su u utorak pisali esej. Dočekalo ih je djelo "Život je san", što je mnoge razveselilo.

"Dobro je prošlo. Bilo je 'Život je san', što je meni super bilo jer sam to jedino naučila od svega", rekla je maturantica Iva dodavši da je imala sreće.

Slično je reagirala i Kate, koja je priznala da joj je nakon ispita pao kamen sa srca. "Nadala sam se da će biti 'Život je san', nisam htjela naše djelo. Čim sam vidjela polazno pitanje, znala sam da to mogu napisati", rekla je.

Zadovoljna je bila i maturantica Lucija. "Imala sam velike sreće", rekla je kroz smijeh. "Pročitala sam djelo, ali, ono što kažu - da je bio Petrarca, bilo bi drugačije", dodala je.