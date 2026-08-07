HZJZ nakon pronalaska "vječnih kemikalija" poslao upozorenje

Sumnje građana Gospića dobile su službenu potvrdu nakon USKOK-ovog vještačenja na ilegalnom odlagalištu otpada. U vodi nizvodno od lokacije izmjerene su povišene razine opasnih PFAS spojeva, ali i teških metala poput olova, antimona, bakra i cinka.

Kako je HZJZ ranije poručio da nije bio uključen u slučaj, od njih su zatražena hitna pojašnjenja o opasnostima za stanovništvo. Iz Zavoda su odgovorili kako rizik za zdravlje ne ovisi samo o tome što se nalazi u prirodi, već o tome koliko su ljudi tome stvarno izloženi.

"Mogući učinci ovise o koncentraciji, trajanju i putu izloženosti te o osjetljivosti pojedinca. Sama prisutnost neke tvari u okolišu ne znači nužno da su joj ljudi izloženi u količini koja predstavlja zdravstveni rizik", ističu iz HZJZ-a.

Rizici teških metala i PFAS-a

Ipak, iz Instituta upozoravaju na štetnost pronađenih tvari ako izloženost traje dulje vrijeme. Dugi kontakt s PFAS spojevima dovodi se u vezu s poremećajima kolesterola, slabijim imunitetom i nižom porođajnom masom novorođenčadi.

Posebno je opasno olovo, za koje objašnjavaju da se nakuplja u organizmu te oštećuje živčani, bubrežni i krvožilni sustav, pri čemu su naj ugroženiji trudnice, plod i mala djeca. S druge strane, prekomjerne količine antimona, cinka i bakra prvenstveno napadaju probavni i dišni sustav, piše N1.

Što je s pitkom vodom i kako se ponašati?

Među stanovnicima se odmah proširio strah za kvalitetu vode. Iz HZJZ-a smiruju situaciju i objašnjavaju da zagađenje podzemnih voda ne znači automatski kontaminaciju gradske mreže.

"Vodu iz javne vodoopskrbe potrebno je koristiti u skladu sa službenim obavijestima isporučitelja vodnih usluga i nadležnih tijela", poručuju iz Zavoda.

Kako bi se smanjio bilo kakav rizik od kontakta s otrovnim tvarima i prašinom dok se ne provede sanacija, iz HZJZ-a su poslali i direktno upozorenje mještanima:

"Građanima se preporuča da ne ulaze na područje odlagališta, ne diraju niti premještaju otpad i onečišćeno tlo te da djeci i kućnim ljubimcima onemoguće pristup toj lokaciji. Također je preporučljivo izbjegavati aktivnosti koje bi na samoj lokaciji mogle podizati prašinu".

Rezultati vještačenja

Uskok je u četvrtak objavio rezultate provedenog vještačenja zaštite okoliša u Gospiću u predmetu nezakonitog odlaganja otpada, u kojem je osumnjičen bračni par Šincek, a koje pokazuje da je to područje zagađeno.

Tužiteljstvo je izvijestilo da iako je kazneni postupak nejavan, zbog opravdanog interesa javnosti, omogućuje uvid u nalaz i mišljenja vještaka zaštite okoliša za lokaciju industrijskog kompleksa u gospićkoj Bilajskoj ulici 50, kao i dopunu tog nalaza kojeg je po nalogu Uskoka sačinio zagrebački Geotehnički fakultet.

Prema nalazu i mišljenju vještaka zaštite okoliša, na lokaciju su utvrđene značajne količine otpada različitog sastava i svojstava, uključujući otpad koji je nedvojbeno klasificiran kao opasan odnosno ekotoksičan, pri čemu su analizama potvrđene izrazito povišene koncentracije štetnih i opasnih tvari poput bakra, cinka, olova i antimona.

U opsežnom vještačenju na više od 350 stranica navodi se i da rezultati provedenih istraživanja potvrđuju da je došlo do onečišćenja tla i širenja utjecaja izvan samog odlagališta, s jasno izraženim gradijentom koncentracija i zahvaćenim područjem koje je prostorno ograničeno, ali lokalno značajno.

Utvrđeni su i dokazani ključni mehanizmi prijenosa onečišćujućih tvari, uključujući procjeđivanje i infiltraciju u tlo, resuspenziju čistih čestica i mikroplastike, biološki prijenos u vegetaciju, kao i mogućnost postojanja hidrogeološke povezanosti odlagališta s podzemnim vodama.

''S obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane puteve prijenosa, može se zaključiti da se radi o lokalnom značajnom, ali progresivnom utjecaju, koji je već doveo do trajnih promjena u okolišu, a bez provedbe sanacijskih mjera predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja i povećanja intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi'', stoji u nalazu kojeg je objavio Uskok.

Tužiteljstvo je objavilo i dodatni nalaz u kojem se ističe da rezultati dopunskih istraživanja povećavaju razinu pouzdanosti prethodno donesenih stručnih zaključaka o utjecaju ilegalno odloženog otpada na podzemne vode te potvrđuju hidrogeološki model izrađen tijekom osnovnog vještačenja.

Turudić: Nalaz nije sjajan

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je u ponedjeljak kako je spreman javno objaviti nalaz prije početka suđenja bračnom paru Šincek zbog ilegalnog odlaganja otopada.

''Nalaz nije sjajan, toliko mogu reći. Lika je na tom području zagađena. Mislim da je u ovom konkretnom slučaju u javnom interesu da znamo opseg i razmjere zagađenja u Lici. '', rekao je Turudić gostujući na RTL televiziji.

Uskok je u veljači prošle godine pokrenuo istragu protiv bračnog para Josipa i Monike Šincek te još osam osoba i četiri tvrtke. Prema sumnjama istražitelja, skupina je organizirala uvoz mljevenog plastičnog i drugog mješovitog otpada iz Slovenije i Italije, kao i preuzimanje medicinskog i drugog otpada iz Hrvatske, koji je potom nezakonito zakopavan ili ostavljan na otvorenom u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

Uskok je u ožujku ove godine proširio istragu protiv bračnog para Šincek i njihovih suokrivljenika te pokrenuo istragu protiv još trojice hrvatskih državljana koje sumnjiče za teška kaznena djela protiv okoliša ilegalnim odlaganjem opasnog otpada.

Prema pisanju medija, na meti istražitelja je i Franciska Dodić, supruga zlatara Paška Dodića, koja s Monikom Šincek ima tvrtku Izoxeco za betonske proizvode za građevinarstvo.

Uskok je pak u lipnju prošle godine, u novom kraku istraživanja ilegalnog odlaganja opasnog otpada Šincekovih, proširio istragu na Jerka Kostelca, županijskog savjetnika u Ličko-senjskoj županiji.

Kostelac je osumnjičen da je na poticaj Šincekovih izdao njihovoj tvrtki dvije nezakonite dozvole za gospodarenjem otpadom u Gospiću.