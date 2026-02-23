Topli i sunčani dani stižu u većinu Hrvatske, ponegdje kratkotrajna kiša

Nakon zahladnjenja i snijega krajem tjedna, vrijeme se stabiliziralo i osjetno zatoplilo. U unutrašnjosti su temperature dosezale i do 20 Celzijevih stupnjeva, što nismo imali više od tri mjeseca. Ipak, slijedi kratkotrajna promjena vremena. Sjeverna fronta donijet će nešto više oblaka, mjestimice malo kiše te prolaznu buru na moru, no zatopljenje će se ubrzo nastaviti.

Ujutro će prevladavati promjenjivo i svježije vrijeme. Prijepodne će biti pretežno oblačno, a lokalno je moguća slaba kiša, ponajprije u Slavoniji i Podravini. U Dalmaciji će biti više sunca, iako uz umjerenu naoblaku. Vjetar će puhati slab, na moru će bura okretati na jugo, a jutarnje temperature bit će od 3 do 6 stupnjeva u unutrašnjosti te od 7 do 9 na obali.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj u početku biti pretežno oblačno, uz mogućnost vrlo slabe kiše. Zatim slijedi postupno razvedravanje, najprije na sjeveru, pa će biti sve više sunca. Puhat će slab vjetar, a temperature će se kretati između 11 i 13 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će u prvom dijelu dana prevladavati oblačno vrijeme. Slaba kiša moguća je ujutro i sredinom dana, no već rano poslijepodne slijedi razvedravanje sa sjeveroistoka. Dan će biti pomalo vjetrovit i svjež, uz umjeren sjeverozapadnjak i temperaturu oko 12 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorskim krajevima pretežno oblačno. Na obali će se poslijepodne djelomično razvedravati, uz povremena sunčana razdoblja, dok će u Gorskom kotaru i Lici ostati većinom oblačno, uz mogućnost slabe kiše. Vjetar će biti slab i promjenjiva smjera, a kasnije će na obali zapuhati umjerena bura. Temperatura u gorju oko 11, a na obali oko 14 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice, a kasnije i pretežno sunčano. Tijekom poslijepodneva razvedravanje će biti sve izraženije. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći okrenut će na umjerenu buru. Temperature će se kretati oko 15 stupnjeva.

U sljedećem razdoblju u unutrašnjosti će prevladavati sunčano i sve toplije vrijeme. Noći i jutra bit će hladniji, s temperaturama oko 1 stupanj, a mjestimice je moguća magla koja se ponegdje može zadržavati i dio prijepodneva. Dnevne temperature rast će do 15 i 16, a zatim i do 17 stupnjeva.

Na većini obale također će prevladavati sunčano vrijeme. Na sjevernom Jadranu povremeno su mogući niski oblaci i sumaglica, osobito u Istri. U Dalmaciji će isprva puhati umjerena bura, a potom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature će se kretati od jutarnjih 7 do dnevnih 16 ili 17 stupnjeva.

Zaključno, pred nama je uglavnom sunčano i toplo razdoblje. Povremeno će biti prolazne naoblake i lokalno slabe kiše u unutrašnjosti, no zatim slijedi stabilnije vrijeme uz temperature iznad 15 stupnjeva u većem dijelu zemlje. Povremeno se i dalje mogu pojaviti magla i niski oblaci, ponajprije u Istri i središnjoj Hrvatskoj.