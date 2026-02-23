VIDEO Plenković odgovorio Milanoviću: "Ni mi njega nismo pitali u koje zemlje ide zadnje vrijeme"

U gradskim prostorijama HDZ-a u ponedjeljak je održan sastanak Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Potom se premijer Andrej Plenković obratio medijima i komentirao aktualnosti.

Plenković je rekao i da je jutros razgovarao s predsjednikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom, predsjednikom HSLS-a Dariom Hrebakom te nezavisnom saborskom zastupnicom Boškom Ban najavivši da će razgovarati sa svim koalicijskim partnerima kako bi raspravili sve teme koje su se u političkom prostoru razvile u zadnjih desetak dana te nastavili i dalje normalno funkcioniranje Vlade i parlamentarne većine kao što je to bilo i ranije.

Komentirao je i posjet ministra Anušića Izraelu i komentar s Pantovčaka na tu temu. Naime, predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak je zatražio od Vlade da obustavi sve dogovore, ugovore ili sporazume s Izraelom jer ih neće moći provesti.

Plenković je odgovorio na Milanovićeve prozivke.

"Što se tiče nacionalnih interesa Vlada ih čuva, a što se tiče jačanja vojske, radimo na tome više nego ijedna Vlada prije", rekao je i istaknuo da je Anušić u Izraelu "kao političar, a ne kao vojnik".

"Transformacija na zapadnu tehnologiju je glavna karaktristika onog što mi ovdje radimo, povećan je proračun, obnova zavjeta NATO-a, ulaganja u zrakoplovstvo, mornaricu, veća prava vojnika, sve su to postignuića naše Vlade. Anušić je tamo kao političar, ne kao vojnik, prema tome nema Milanović nikakave ovlasti da govori Vladi gdje će ministri ili Vlada ići. Ni mi njega nismo pitali u koje zemlje ide zadnje vrijeme. Nije to nešto posebno bitno za Vladu što je on tu priopćio. Ni suradnja obrambene industrije, ni to nije za njega pitanje", odgovorio je Plenković na kritike predsjednika Milanovića o posjeti ministra obrane Izraelu.

O čemu ministar Anušić u Izraelu razgovara, nije htio govoriti i poručio da će o tome nakon što se ministar vrati.

O zakonu kojeg je, nakon pjevanja o ustaškom poglavniku Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata", predožio DP-ov Josip Dabro, a koji bi zabranjivao zvijezdu petokraku i druge simbole Plenković je rekao da takvog zakona neće biti.

"To uopće nije na stolu, i nema nikakve ni teoretske šanse da HDZ takvo nešto podrži. Nije problem ta inicijativa koja je došla par dana nakon pjevanja, koje smo mi ovdje osudili, ako su neki zaboravili. Godinama govorimo da smo protiv zabrana, ostat ćemo pri tome. A što se tiče gospodina Hrebaka, HDZ ne trpi ničije ultimatume, i on je to kasnije reterirao, tu ću se sada zaustaviti jer ljude nisam vidio osobno, kad ih vidim onda ćemo to još jedan put raspraviti", rekao je Plenković.