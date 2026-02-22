Hoće li se vrijeme stabilizirati? Meteorolog otkriva što nas očekuje na početku tjedna

Još samo tjedan dana dijeli nas od kraja veljače i početka prvog proljetnog mjeseca. Zima nam do sada nije bila naklonjena kada je riječ o suncu; tijekom siječnja i veljače, primjerice, Zagreb je imao samo pet sunčanih dana. Toliko je naime sunca bilo manje od prosjeka za ovo doba godine. Oblaci i kiša vladali su toliko često da ih niste mogli ne primijetiti.

Na našem jugu, u Pločama je od početka godine do danas palo 480 litara kiše po četvornom metru, a u Dubrovniku 430, što je više nego što obično padne u prva četiri mjeseca. Dakle, već sredinom veljače premašili smo trećinu uobičajene godišnje količine. Nevjerojatno.

Ipak, stižu i dobre vijesti. Sredozemlje nije više toliko ciklonalno aktivno, pa nam se u posljednjem tjednu veljače smiješi relativno stabilno razdoblje s više sunca i više sunčanih razdoblja, a i temperature će rasti, pa će veći dio tjedna biti razmjerno toplo.

Očekuje nas djelomice, a na moru i pretežno sunčano i mirno jutro. U unutrašnjosti će lokalno biti magle, ponegdje i promjenjive naoblake uz koju je vrlo rijetko moguća i koja kap kiše, osobito prema sjeveru i istoku zemlje. Vjetar slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu većinom jugoistočni. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 4, a na moru između 6 i 9 stupnjeva.

Tijekom dana postupno će se naoblaka smanjivati pa su izgledna češća sunčana razdoblja. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a dnevna temperatura u Središnjoj Hrvatskoj od 13 do čak 18 stupnjeva. Istočni predjeli zemlje imat će vjerojatno sunčana razdoblja poslijepodne, a sredinom dana prolazno će zapuhati sjeverozapadni vjetar. Temperatura će biti od 13 do 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će djelomice sunčano, uglavnom prijepodne uz promjenjivu naoblaku, dok će poslijepodne na Kvarneru prevladavati sunčano. Vjetar u gorju slab do umjeren jugozapadni, a na otocima ponegdje jugoistočni. Temperatura između 10 i 15 stupnjeva, oko 15 najčešće u Lici i na moru, dok će u Gorskom kotaru biti svježije.

U Dalmaciji će poslijepodne prevladavati sunčano. Puhat će slab, ponegdje do umjeren jugoistočni vjetar, a u zaleđu jugozapadni. Temperatura će ići i do 17 stupnjeva.

Sljedeća tri dana na kopnu donose prolazno promjenjivo oblačno vrijeme i mogućnost za poneku kap kiše, no razvedravat će se, pa će u srijedu i četvrtak najvećim dijelom prevladavati sunčano. Jutra će biti hladna, uz lokalnu maglu, a dnevna temperatura u daljnjem porastu, iznadprosječno toplo, sredinom tjedna preko 15 stupnjeva.

Na Jadranu će biti djelomice ili češće pretežno sunčano, osobito od utorka poslijepodne. Lokalno može biti magle ili niskih razvučenih oblaka, posebno uz zapadnu obalu Istre. Vjetar u utorak slab, dok će u srijedu u Dalmaciji zapuhati umjerena bura i istočnjak, a poslijepodne i u četvrtak umjeren sjeverozapadni. I na moru slijedećih dana bit će toplije od prosjeka za ovo doba godine.

Do kraja mjeseca sunce će biti sve prisutnije, a svijetli dio dana produljit će se za oko dva sata i 40 minuta u usporedbi s početkom godine. Sunčeve zrake padaju sve okomitije na sjevernu polutku, što donosi više energije i utječe na dinamiku zračnih masa i vremenski režim. Biometeorološke prilike bit će povoljne, no dodatno će porasti koncentracija peludi.

Lijeska i joha na kopnu bit će u visokoj koncentraciji, dok je koncentracija peludi čempresa trenutno umjerena. Na moru je obrnuto. Osobe koje pate od peludne alergije trebale bi poduzeti sve potrebne mjere kako bi nadolazeće razdoblje prošlo što bezbolnije. Vrijeme će u nadolazećim danima biti povoljno ne samo za ljude, već i za biljke.