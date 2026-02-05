Policija objavila detalje krvavog sukoba u Zagrebu: Dvojac je i dalje u bijegu

Policija je nakon sukoba na zagrebačkoj Pešćenici provela kriminalističko istraživanje nad ženom (47) te dvojicom muškaraca (48 i 50) zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela.

Istragom je obuhvaćen i dvojac (28 i 50) koji je nedostupan policiji, a za kojim se intenzivno traga.

Utvrđeno je da je odbjegli 28-godišnjak počinio dva kaznena djela - dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom te teško ubojstvo u pokušaju na štetu maloljetnika. Istražitelji su također utvrdili da mu je 47-godišnjakinja pomogla pri pokušaju ubojstva.

Također se sumnja, navodi policija, da je osumnjičeni 52-godišnjak počinio kazneno djelo tjelesne ozljede na štetu maloljetnice, 50-godišnjak kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 52-godišnjakinje, kao i da su 50-godišnjak, 52-godišnjak te 48-godišnjak počinili i još po jedno kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 19-godišnjaka.

Tijek incidenta

Policija je utvrdila da se petorka u ponedjeljak oko 23 sata, prema prethodnom dogovoru, sastala na Pešćenici, u Ulici Vrtni put, te se prvo verbalno, a onda i fizički sukobila s oštećenima.

Sumnja se da je tijekom sukoba 47-godišnjakinja izvukla pištolj te ga predala 28-godišnjaku koji je potom ispucao više hitaca u zrak, a onda i jedan u smjeru maloljetnika, pri čemu ga je zrno pogodilo u natkoljenicu. 28-godišnjak je time ugrozio živote i ostalih sudionika koji su se nalazili u blizini.



Također se sumnja da je 52-godišnjak tijekom sukoba udario maloljetnicu u glavu, čime ju je lakše ozlijedio. Odbjegli 50-godišnjak je, pak, zamahnuo mačetom prema glavi oštećene 52-godišnjakinje u namjeri da ju ozlijedi, a ona je, kako bi spriječila udarac, podigla ruke iznad glave te je pritom lakše ozlijeđena.

Tijekom sukoba, 52-godišnjak, 50-godišnjak i 48-godišnjak su rukama i raznim predmetima tukli 19-godišnjaka, koji je u incidentu lakše ozlijeđen.

Svim žrtvama je pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb.



Žena (47) i dvojica muškaraca (48 i 50) su predani pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu, a za dvojcem se i dalje traga, potvrdila je policija.