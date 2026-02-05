VIDEO Valovi dosezali 8 metara, brodovi nakon strašnog nevremena završili ispod mora: "Ovo se ne pamti desetljećima"

Plima mora u Dalmaciji u srijedu navečer dosezala je čak 95 centimetara, što je izazvalo plavljenja riva u priobalnim i otočnim mjestima, a najkritičnije je bilo u Kaštelima, gdje su poplavljeni brojni objekti, doznaje se u četvrtak u splitskom Pomorsko-meteorološkom centru, u kojem u petak očekuju nove pojačane udare juga.

"Registrirali smo plimu mora 95 centimetara te se voda sinoć izlila na rivu na Bačvicama i kod Zente u Splitu", rekao je u četvrtak ujutro Hini Goran Turčinov, dežurni u Pomorsko-meteorološkom centru u Splitu.

Posljedice nevremena u Kaštelima - 7 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Posljedice nevremena u Kaštelima - 6 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Po njegovim riječima, plima je uzrokovala plavljenje riva u više dalmatinskih mjesta u priobalju i na otocima, ali se voda brzo povlačila i nije plavila objekte izuzev Kaštela, gdje je je zabilježeno plavljenje objekta.

Vatrogasni zapovjednik Kaštela Darko Maretić rekao je da je Kaštela pogodila ciklona kakva se ne pamti desetljećima.

"Imali smo oko 200 poziva građana koji traže pomoć zbog plavljenja objekta, voda iz mora izlila se duž cijele rive u Kaštelima" kazao je Maretić.

Posljedice nevremena u Kaštelima - 1 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Posljedice nevremena u Kaštelima - 2 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Posljedice nevremena u Kaštelima - 4 Foto: Nikola Brboleza/Cropix

Dodao je da je došlo do plavljenja više objekata, restorana i kafića, ali se stanje jutros smirilo te vatrogasci nastavljaju s ispumpavanjem vode iz poplavljenih objekata.

Jaki udari vjetra noćas su kod Palagruže stvarali valove do osam metara visine, izvijestili su iz Državnoga hidrometeorološkog zavoda na Marjanu. Rekli su da su registrirali udar juga na splitskom području od 130 kilometara na sat.

U Pomorsko-meteorološkom centru kažu kako se u petak očekuju novi pojačani udari juga u Dalmaciji te se mogu očekivati i nove plime i izlijevanje mora.