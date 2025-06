Počinju upisi u srednje škole, neki će i na prijemni: "Zbog toga imaju mogućnost preskočiti nekog tko ima sve petice"

Školsko zvono jednima je odzvonilo - druge tek čeka upis u srednju.

Bodovni prag glavni je kriterij većini učenika. Ipak, neki će i na prijemni.



"U razgovorima s kolegama, prijemni su pokazali dobre rezultate, posebno da se poveća broj bodova s pet na deset. Tako da sada učenici sa 77 bodova mogu preskočiti ove s 5.0", objasnio je ravnatelj prirodoslovne škole Vladimir Prelog Zlatko Stić.



Hiperinflaciji odlikaša tako se stalo na kraj. Iako bi rado bili u mogućnosti primiti sve, spitom se traže - najbolji od najboljih.



"I prošlih je godina bilo 20, 30-ak učenika po svakoj godini koji su iskoristili tu mogućnost i preskočili nekog tko ima sve petice, jer su pokazali bolje znanje na tom ispitu", objasnio je ravnatelj gimnazije Tituš Brezovački Damir Jelenski.

Prema podacima ministarstva, najviše pragove imaju zagrebačke gimnazije - po 76 bodova i više. Ima i onih gdje je dovoljno i manje od 70 bodova.

U slučaju strukovnih škola, ovisno o progamu, oni se kreću od 25 do 65 bodova.



"Mi smo jedina škola u Zagrebu koja je strukovna i gimnazija, i slijedi nam modularna reforma. 2. srpnja imamo prijemni ispit za gimnaziju, zajednički ispit iz biologije, kemije i fizike. Nosi dosta bodova i bit će dosta prijava", rekao je Stić.



Izvan Zagreba pragovi su u pravilu manji. No to ne znači da i upadaju oni koji prag zadovolje.



"Budući da je koncentracija superodlikaša u Zagrebu najveća, to se vidi iz podataka iz e-rudnika, zaključujemo da u ostalim školama izvan Zagreba ima manje superodlikaša. Također, izvan Zagreba su strukovne škole i rad u struci puno privlačniji učenicima", rekao je Jelenski.

Planiran je upis 45.214 učenika, od toga nešto više od 25 posto u gimnazije, četverogodišnje strukovne škole 41 posto, srednju trogodišnju njih više od 25 posto, a petogodišnju, primjerice za medicinsku sestru/tehničara ove godine može upisati 2,85 posto.

Učenici na popis mogu prijaviti maksimalno šest škola. Ravnatelji se nadaju kako će upisi proći glatko kako bi svi imali još jedno dugo i toplo ljeto.

