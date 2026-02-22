Zbog snježne mećave na sjeveru zemlje tisuće ostale u mraku: Direktor Elektre otkrio kada će se otkloniti kvarovi

Snježna mećava koja je pogodila sjever Hrvatske ostavila je tisuće kućanstava u mraku. Najteže je bilo na Ivanečkom i Bednjanskom području, gdje su težak, mokar snijeg i srušena stabla rušili vodove i prekidali opskrbu.

Iako je većina kvarova u međuvremenu sanirana, posljedice nevremena i dalje se otklanjaju na najzahtjevnijim lokacijama. Ekipe su na terenu, a potpuna stabilizacija mreže očekuje se uskoro.

Mećava na sjeveru Hrvatske Foto: DNEVNIK.hr

"U petak je nestalo, negdje malo prije 12. Znači da još do danas je nema. Elektru ne možemo dobiti, valjda ima puno poziva", rekao je Radovan.

"Došlo je loše vrieme, drva su se poskrutala po šumama, žice su se potrgale", prepričala je gospođa Biserka.

"Preostale su upravo neke lokacije koje su izolirane i udaljene, na kojima živi vrlo mali broj ljudi, ali sve te lokacije su trenutačno pokrivene s radnicima na terenu. Otklanjamo kvarove i danas, do kraja dana, će imati struju", poručio je Zdenko Đula, direktor Elektre Varaždin.