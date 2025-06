Traži se motiv hladnokrvne likvidacije, kriminalisti objasnili što slijedi: "Ovo su nepobitni dokazi"

Osumnjičeni dvojac, kojem tužiteljstvo na teret stavlja teško ubojstvo i pomaganje u istom - nalaze se u Remetincu, a iza rešetaka će biti dok traje istraga.

Iako im je policija brzo ušla u trag, za istražitelje ova misteriozna priča još ne staje.



"Vještačit će se sva oprema koja je oduzeta od osumnjičenika, od mobitela, računala - svi podaci koji se mogu povezati s njima. Pri tom će se utvrditi gdje su se oni kretali, s kim su komunicirali, koje su fotografije snimili. Sve će se utvrditi, što god su elektronički uređaji i sustavi o njima zapamtili. To su, ukoliko se vještačenje dobro napravi, a policija to dobro radi uvijek, nepobitni dokazi koje sudovi uvijek prihvaćaju", objasnio je Đuro Lubura, sudski vještak za telekomunikacije.

Istraga ide u nekoliko smjerova koji bi ih mogli odvesti do ključnog dijela koji je još obavijen velom tajne - motiv krvavog zločina ili uključenost još osoba.



"Mi ne možemo ovdje biti sto posto sigurni da nema nekog trećeg. Međutim, zadovoljavajuća je, u kriminalističkom smislu, upravo ta situacija da ima dovoljno materijalnih tragova da se njima izrekne pravorijek i osudi, ali ostaje upravo to - gdje su te veze, koliko su te veze bile čvrste te koliko su one figurirale u cijelom slučaju kao relevantne ili samo površinske", rekao je kriminalist Dubravko Klarić.

Gotovo je bizarna priča koja je prethodila i uslijedila nakon ubojstva. Na mjesto događaja, usred bijela dana, osumnjičeni dvojac stigao je lako prepoznatljivim motorom, koji su pokušali zakamuflirati te osobnim automobilom, koji ima personalizirane tablice. Žrtve je u garaži počinitelj čekao sat vremena, a potom u njih ispalio 16 hitaca.



"Ne govorimo o profesionalnim počiniteljima kaznenog djela ubojstva. Obično u takvim situacijama ostane puno materijalnih dokaza, tako je očito i u ovoj situaciji bilo. Međutim, jasna je čvrsta namjera ubojstva, tu nema diskusije. Psihoanaliza će pokazati što je bilo to što je motiviralo nekog na kazneno djelo", rekao je Klarić.

Izvršitelj šuti, pomagač negira ono što mu se u ovom obliku stavlja na teret. Sa sobom su imali vlastite mobitele pa je telekomunikacijske tragove lako utvrditi, kao i snimke nadzornih kamera.



"Mobilna mreža mora uvijek znati gdje se mobitel nalazi, posebno u današnje doba kad je smartphone cijelo vrijeme na internetu, i ustvari cijelo vrijeme komuniciraju. Nastaju ogromne količine podataka koje kasnije istražiteljima služe da bi utvrdili tko se nalazio blizu mjesta počinjenja nekog kaznenog djela. Kamera je kao slaganje puzli, jako je teško pregledati toliku količinu materijala, povezati ih s vremenima i osobama, utvrditi kretanje, s kim su bili u kontaktu, a tek onda motiv za počinjenje kaznenog djela", nadodao je Lubura.

Osim tih vještačenja - čekaju se i rezultati balističkog, nakon čega će se utvrditi je li korišteno upravo oružje koje je pronađeno kod drugookrivljenog.

Iz MORH-a su potvrdili da je prvoosumnjičeni pripadnik Počasno zaštitne bojne udaljen iz djelatne vojne službe s današnjim danom te da će protiv njega biti pokrenut stegovni postupak.

