Plenković nakon kaosa u Zagrebu najavio pomoć Vlade: "Ono što posebno zabrinjava..."

Predsjednik Vlade Andrej Plenković poručio je u petak da će Vlada pomoći Zagrebu u saniranju posljedica snažnog nevremena koje je prouzročilo znatnu materijalnu štetu, istaknuvši da je u stalnom kontaktu s gradskim vlastima.

"Od ranog jutra u Zagrebu smo imali koordinaciju svih nadležnih resora. Iako je ovo veliko nevrijeme pogodilo brojne dijelove Hrvatske, prema prvim informacijama čini se da su najozbiljnije posljedice upravo u glavnom gradu", rekao je Plenković tijekom posjeta Primorsko-goranskoj županiji.

Zahvalio je gradskim i hitnim službama, vatrogascima, civilnoj zaštiti i volonterima koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na terenu. Pritom je uputio apel građanima da ostanu oprezni i striktno prate upute koje izdaju gradske i državne službe kako bi se izbjegle dodatne opasnosti.

"Zabilježena su značajna oštećenja na gradskoj vegetaciji i sportskoj infrastrukturi, ali ono što posebno zabrinjava su oštećenja na krovovima brojnih zgrada. Znamo da je Zagreb i dalje u osjetljivoj fazi obnove od potresa, što ove nove štete čini još težima za pogođene sugrađane", istaknuo je.

Plenković je potvrdio da je na teren odmah upućen tim ministara koji u suradnji s lokalnim vlastima nadziru situaciju i procjenjuju prioritete za ublažavanje šteta.

"Kao i uvijek do sada u situacijama elementarnih nepogoda, Vlada će biti uz Grad Zagreb. Osigurat ćemo potrebnu pomoć u sanaciji kako bi se život u glavnom gradu što prije normalizirao", poručio je.