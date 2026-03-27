Meteorolog upozorava kad stiže nova oluja: "Možemo očekivati samo prolazno smirivanje"

Snažna ciklona koja je protutnjala Hrvatskom ostavila je za sobom pustoš, a o kakvom se ekstremu radi, objasnio je meteorolog Ivan Čačić. Prema njegovim riječima, Zagreb i kontinentalni dio Hrvatske svjedočili su vremenu koje nije tipično za ovo područje.

Čačić ističe kako je uzrok ovakvom kaosu prodor vrlo hladnog zraka na Sredozemlje, što je stvorilo snažan vrtlog.

Ivan Čačić o nevremenu Foto: DNEVNIK.hr

"Ova situacija nije tipična za kontinentalni dio. Takve udare vjetra obično čujemo na Jadranu, podno Velebita, ali sada je i ovdje puhalo olujnom snagom. Ovo je još jedan dokaz da su se energetski uvjeti u atmosferi promijenili", naglasio je Čačić.

Meteorolog je pohvalio sustav upozorenja, istaknuvši kako su prognoze bile izrazito precizne i da su građani s razlogom dobili crveni alarm. Čačić apelira na građane da ovakve objave shvate krajnje ozbiljno jer su daleko iznad uobičajenih vrijednosti.

Iako se situacija trenutno smiruje, meteorolog upozorava da opuštanja nema. Pred nama je tek kratkotrajni predah prije novog pogoršanja.

"Možemo očekivati samo prolazno smirivanje. Prognostičke karte pokazuju da nas vrlo slična situacija čeka već u utorak i srijedu. Na južnom Jadranu opet se stvara snažan vrtlog i svakako treba nastaviti pratiti službena upozorenja", zaključio je Čačić.