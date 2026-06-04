Užas u Istri: Uz potopljeni gliser pronađeno tijelo, druga osoba teško ozlijeđena

Istarska policija je jutros oko 7:20 zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe.

U blizini, na lukobranu, pronađena je teško ozlijeđena osoba koja je hitno prevezena u Opću bolnicu Pula radi pružanja liječničke pomoći.

Policijski službenici, u suradnji s drugim nadležnim službama i pod nadzorom zamjenice županijskog državnog odvjetnika, provode očevid i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije.

Više informacija o identitetu stradalih osoba i uzroku nesreće bit će poznato nakon dovršetka istrage.