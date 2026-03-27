Kaos zbog olujnog vjetra: Dijelovi autocesta zatvoreni. Nema nastave u školama

ZET: Neke linije u prekidu Zbog pada stabala na prometnice, u prekidu su autobusne linije 103, 129, 127, 139, 226, 201, 205. Linije 216, 217, 237, 276 i 290 prometuju obilazno s terminala Kvaternikov trg i to Ul. grada Vukovara, Ul. grada Gospića, Slavonskom te nastavljaju na svoje uobičajene trase. Razlog je obustava prometa Heinzelovom od k.br. 74 do Radničke. Linija 15 je u prekidu zbog pada stabla u Ulici Gračani, a linije 8 i 14 preusmjerene su na Kvaternikov trg zbog pada stabla na naponsku mrežu u Grškovićevoj.Putnike na relaciji Gračansko Dolje Kaptol prevoze autobusi. Linije 1 i 13 ne prometuju. Linije 4, 11 i 12 zbog pada ograde u Vlaškoj prometuju u smjeru istoka obilazno Ul. Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Kvaternikovog trga. Nadalje, zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi. Zbog pada grane na mrežu gornjeg voda na Vukovarskoj kod Heinzelove, linija 2 prometuje do Sopota, a linija 3 s Ljubljanice prometuje redovio do Držićeve te nastavlja na Autobusni kolodvor, Glavni kolodvor te natrag na Ljubljanicu. Zbog pada grane na naponsku mrežu kod Zapadnog kolodvora, linija 2 prometuje do Ulice R. Austrije redovito, skreće desno na Ilicu, nastavlja Trgom bana J. Jelačića, Ul. Franje Račkoga, Ul. kneza Mislava, Autobusni kolodvor do Sopota.Linije 6 i 11 prometuju od Austrijske Jukićevom - Gl. kolodvor - dalje na svoje trase. Linija 11 do Maksimira, a linija 6 do Savskog gaja.

ZET: Povremeni poremećaji u javnom prijevozu Zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane na prometnice, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa javlja ZET. Žičara danas neće prometovati.

A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena Zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena za sva vozila

Izdana brojna upozorenja Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao upozorenje zbog opasnosti od vremenskih nepogoda u čitavoj zemlji.

Oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske Zbog pada stabala na tramvajsku prugu u Zagrebu, noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste.

U Zagrebu nema škole Grad Zagreb donio je odluku o neodržavanju škole zbog nevremena. Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, izvijestili su iz grada. Više pročitajte OVDJE.

U tijeku čišćenje i posipavanje kolnika HAK navodi da je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Stanje na autocesti A2 Zagreb-Macelj Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zabrana je prometa za motocikle, autobuse na kat, vozila s kamp prikolicom, teretna vozila s natkrivenim tovarnim prostorom na dionici Krapina – Đurmanec u oba smjera, a na A7 Rupa-Križišće zbog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom.

Nema slobodnih mjesta na odmorištima Nema slobodnih mjesta na odmorištima gdje se isključuju teretna vozila te vozačima savjetuje da ne kreću na put dok neće imati informaciju da su ceste otvorene i prohodne. Upozorava i na životinju (psa) na autocesti A1 na čvoru Prgomet, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Stanje na cestama HAK tako navodi da nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Dalmaciji i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 između Bosiljeva i Kikovice, državnoj cesti državnoj cesti (DC3) kroz Gorski kotar, autocesti A1 između Ogulina i čvora Rovanjska te DC1 kroz Liku.

A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena Kolnici su mokri i skliski, zbog olujnog vjetra autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje zatvorena je za sve skupine vozila, a zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Olujna bura Na većem dijelu Jadrana puhat će jaka do olujna bura i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima, a još u prvom dijelu dana na jugu umjereno do jako jugo i istočni vjetar. Za Kvarner je zbog vjetra na snazi narančasto upozorenje, na opasno vrijeme. Temperatura zraka uglavnom od 4 do 8, u Gorskoj Hrvatskoj između -1 i 2 Celzijevih stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Novi deblji snježni pokrivač Snijega će osobito biti u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač, zbog čega je za Gospićku regiju i izdano crveno upozorenje. U Dalmaciji su mogući pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak, lokalno olujan, na udare i orkanski sjeverni i sjeveroistočni vjetar.