Opasni otpad otkriven je prije 500 dana, a rješenja za sanaciju još nema: "Ovo je vrh sante leda..."

Punih godinu i pol dana nakon što je otkriven i gotovo pet godina otkako je njegovo odlaganje započelo ilegalni toksični otpad u Gospiću postao je glavna politička tema u državi.

U akciji europskih tužitelja otkriveno je da su u samom centru tog grada zakopani deseci tisuća tona smeća iz kojeg su otrovne, kancerogene tvari curile u podzemlje te ugrozile izvorišta pitke vode.

Zato su danas, punih 500 dana otkad je otpad otkriven, predsjednik Republike, predstavnici oporbe, ali i neki od članova vladajuće koalicije pozvali na žurno rješavanje problema. Utjehe za građane Gospića nema jer će sanacija trajati godinama.

Otpad u Gospiću - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Fond za zaštitu okoliša nada se da će do rujna predstaviti rješenje, a tek nakon toga tražiti izvođača sanacije!



"Ako govorimo o tome da se radi o 37 tisuća tona otpada, onda sigurno ne pričamo o mjesecima, nego zapravo o godini, godini i nešto. Naravno da smo i mi zabrinuti kao i građani Gospića, zato ćemo maksimalno ubrzati sanaciju", poručio je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša.

Mirko Budiša Foto: Dnevnik Nove TV

Budiša uvjerava da je definirano konačno rješenje, ali o njemu ne mogu komunicirati javno.

Prstom u Vladu upire i predsjednik Republike: "Lika, ali i Hrvatska, moraju dobiti odgovor: Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su nadležne državne institucije to šutke dopuštale? I, najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada?" poručio je Zoran Milanović.

Europol i USKOK u veljači 2025. uhitili su devet osoba, među njima i Josipa Šinceka. Sumnja se da su uvozili medicinski otpad iz Europe i zakapali ga na tri lokacije u Hrvatskoj.

Otpad u Gospiću - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Otpad u Gospiću - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"U povijesti naše tvrtke nismo primili gram medicinskog otpada. Ono što se nas povezuje, što smo mi radili i što je među ostalim bio naš dio poslovanja, mi smo radili obrađeni gorivi otpad iz bolnica. To je materijal koji se koristi za zamjenska goriva u energanama", govorio je u prosincu prošče godine osumnjičeni poduzetnik.

Sve je, tvrdio je Europol, trajalo najmanje tri godine. Građani Gospića za Dnevnik Nove TV tvrdili su da je sve trajalo i duže. Obraćali su se institucijama, pa i Državnom inspektoratu, koji je tvrdio da je sve po zakonu.

No u sve je, pokazat će istraga, bio upleten i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Šinceki tvrde da ih je tražio mito kako bi inspekcije zažmirile na ekološke bombe.

Treba proglasiti ekološku katastrofu nakon nalaza DORH-a da su u podzemnim vodama pronađene vječne kemijalije, tvrdi Domovinski pokret. Traže hitan sastanak koalicije!

"Ovdje političkom populizmu nema mjesta jer građani očekuju akciju. Građani Like, a onda i Hrvatske, očekuju vidjeti bagere, kamione i hitnu sanaciju terena", poručio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Otpad u Gospiću - 7 Foto: Dnevnik Nove TV

SDP u međuvremenu traži opoziv premijera.

"Ovo je samo vrh sante leda, ovo je spomenik kaosu i neredu koji HDZ radi sustavno već godinama", poručio je saborski zastupnik Mihael Zmajlović.

Možemo! u petak organizira sjednicu saborskog odbora u Gospiću.

"Mi moramo znati ne samo koji je plan sanacije nego i koji je plan zaštite lokalnog stanovništva", poručila je Dušica Radojčić, predsjednica Odbora za zaštitu okoliša.

Marija Selak Raspudić traži da ekocid postane najteže kazneno djelo, ali i da Sabor izvanredno zasjeda.

"Ako zdravlje naših građana i ovakvi nalazi nisu razlog da se sabor izvanredno sastane, onda ne znam što jest", poručila je.

Most će u saboru okupiti oporbu kako bi zajedno iznjedrili rješenje! "Zarazila se Lika, ugroženi su životi ljudima i ugrožena je nacionalna sigurnost građana", poručio je Zvonimir Troskot.

Iz Fonda uvjeravaju da će rješenje, kad god bude, biti trajno!

"Nas vežu zakonska rješenja, procedure, zakon o javnoj nabavi. Mi radimo na sušnom rješenju, koje će trajno sve riješiti i ne obraćamo pažnju na ta politikantstva", poručio je Budiša.

Neslužbeno se može čuti i kako se razmatra opcija da se onog tko će sve ukloniti pronađe bez javne nabave.