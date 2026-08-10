Gnjev u Gospiću zbog opasnog otpada: "Mi želimo da se problem najprije riješi, a onda sankcioniraju i odgovorni"

Prema procjenama, na području Gospića zakopano je između 30 i 40 tisuća tona otpada koji se ondje odlagao godinu i pol dana. Nesnošljivi smrad koji se na ovim vrućinama širi na ovom prostoru teško je uopće dočarati riječima. Na tu situaciju opetovano su upozoravali iz inicijative Gospić je naš dom.

"Građani su s pravom zabrinuti. Evo, već od prvog dana znamo, od prvog priopćenja USKOK-a iz 14. veljače 2025. da se radi o opasnom otpadu. Bitno je naglasiti da se radi o opasnom otpadu. Sam USKOK naveo je da se dužim zadržavanjem na tlu može izazvati dugotrajne posljedice i za okoliš i za zdravlje stanovništva. Zabrinutost građana pokazala se itekako opravdanom, pogotovo s izlaskom u javnost vještačenja Geotehničkog fakulteta, gdje se vidjelo da se otpad već procijedio u podzemne vode", rekla je Daria Došen, članica inicijative Gospić je naš dom.

Tea Johman Nitraj i Daria Došen - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Ministarstvo i inicijativa Gospić je naš dom održali su sastanak, a na njemu je bio i potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

"20. rujna održat će se idući sastanak. Naloženo je i Fondu i Ministarstvu da pripreme potpunu tehničku dokumentaciju koju će nam tada prezentirati kako bismo zajedno odlučili je li to smjer u kojem trebamo ići i kako bi se što hitnije krenulo sa sanacijom. Mi se nadamo da će tako i biti i da su u Fondu i Ministarstvu okupili sve stručnjake da ta sanacija i dokumentacija budu što detaljnije", navodi Došen.

Kaže i da je prošlo već godinu i pol, a pu vezi s tim se i dalje ništa ne rješava, pogotovo vezano za zakopani otpad, koji je najopasniji. Dodaje i da je trebalo odmah reagirati jer je ovo prevelika opasnost za ljude i okoliš.

"Institucije su trebale brže reagirati. Pokazalo se da je svaka njihova reakcija nakon nekog našeg pritiska. Možemo reći samo da se uzdamo u zaključke sa zadnjeg sastanka i u te naše zahtjeve koje smo postavili na prosvjedu i sastanku. To se odnosi na analize koje su doduše postojale još od 2024., ali, evo, predočene su dan nakon sastanka", nadodaje Daria Došen.

Tea Johman Nitraj i Daria Došen - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Građani se osjećaju napušteno i zaboravljeno. Vodili su bitku bez povratnih informacija jer se većina oglušila na njihove zahtjeve.

"Moramo istaknuti da dosta medija nije prepoznalo ozbiljnost i važnost ovog problema, nego tek nakon što je izašlo vještačenje", istaknula je članica inicijative.

Daria vodu već duže vrijeme ne konzumira, čak i puno ranije nego što je afera otkrivena. Kaže da je na pojedincu hoće li piti vodu ili ne.

"Naš je jedini fokus sanacija. Nikakvo politiziranje ili korištenje ovoga za promociju. Mi želimo da se problem najprije riješi, a onda sankcioniraju i odgovorni. Danas je napokon ova tema zasluženo gdje i treba biti. Danas je Hrvatska Gospić. Svi nam daju podršku, svi su uz nas i ja im na tome zahvaljujem", zaključila je.