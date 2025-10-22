Planirate kupnju zimskih guma? Provjerili smo kakva je situacija u Hrvatskoj i susjedstvu, evo gdje je najpovoljnije

U Hrvatskoj je zimska oprema obvezna na zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika.

Podsjetimo i kako su kazne prilično visoke ukoliko vozilo nema propisanu zimsku opremu.

"Novčanom kaznom u iznosu od 660 do 1990 eura kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 190 do 660 eura i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne samouprave. Vozači koji upravljaju vozilom bez propisane zimske opreme platit će kaznu od 130 eura", stoji u zakonu.



Neki su stoga već počeli ljetne pneumatike mijenjati onim zimskim dok su drugi vozači u potrazi za novim gumama.

Odlučili smo zato provjeriti kakva je situacija u Hrvatskoj i susjedstvu kad je riječ o cijenama guma i montaže. Jasno, one se mogu razlikovati kad je riječ o prodavaču, promotivnim akcijama itd., no uzimajući u obzir modele najpopularnijih dimenzija dobit ćete približan uvid u ono što vam je najisplativije.

Za prvi primjer odabrali smo zimsku gumu Michelin Alpin 7 91T dimenzija 205 / 55 / R16.

U Vulkalu, jednoj od vodećih tvrtki u Hrvatskoj za distribuciju pneumatika i naplataka, ona stoji 119,93 eura za gotovinu, odnosno 127,61 eura za plaćanje karticom. Uz kupljene pneumatike spomenutog brenda promjera od 16 inča Vulkal kupcima daruje servisni vaučer u iznosu od 40 eura koji se može iskoristiti za usluge povezane s gumama, kao što su: montaža, demontaža, balansiranje, postava na vozilo te hotel za gume. No, ne može se koristiti kao popust na same gume.

Ujedno, montaža, balans i postava na vozilo guma s promjerom od 16 inča stoji 14,40 eura za one koje idu na čelične naplatke, a 16,30 eura za postavu na aluminijske naplatke.

Ukoliko se odlučite ovaj model Micholinovih guma nabaviti putem internetske trgovine na pregledniku Jeftinije.hr istaknute su cijene kojese kreću od 113,39 eura na više po jednom komadu.

U susjednoj Sloveniji, u poznatoj vulkanizerskoj tvrtki Furlan, koja je tradicionalno odredište mnogih stanovnika sjeverozapadnih krajeva Hrvatske, Zagreba i okolice, model Michelin Alpin 7 91T prodaju za 114,16 eura. Montaža je besplatna ukoliko kupite komplet zimskih guma, a balansiranje ćete dodatno platiti 7 eura po komadu.

Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, u Autocentru Margetić u Brčkom, koji je najdostupniji stanovnicima istočnih hrvatskih krajeva, prodaju spomenute Michelinke za 106 eura (207 Konvertibilnih maraka), a u cijenu je uračunato balansiranje i postavljanje.

Drugi model koji smo odabrali jest Bridgestone Blizzak LM005 91T dimenzija 195 / 65 / R15. Odnosi cijena su slični kao i u prvom primjeru.

U Vulkalu te gume stoje 78,98 eura za gotovinu, odnosno 84,04 eura za plaćanje karticom. Montaža, balans i postavljanje na čelične naplatke guma promjera od 15 inča stoji 11,70 eura, a za aluminijske naplatke 12,80 eura.

Na pregledniku Jeftinije.hr najniža cijena jest 73.35 eura.

Slovenski Furlan taj model Bridgestonea prodaje za 74,30 eura, montaža je besplatna za kupljeni komplet od četiri gume dok ćete balansiranje platiti 6 eura po komadu.

Autocentar Margetić (Brčko) ih nudi za 69 eura (135 KM) uz balansiranje i postavljanje.

Treći model koji smo odabrali jest Michelin Alpin 7 88T dimenzija 185 / 65 / R15.

On u Vulkalu stoji 86,78 eura za gotovinu, a 92,34 eura za plaćanje karticom. S obzirom na istu dimenziju promjera kao u prethodnom primjeru, 15 inča, cijene balansiranja i postavljanja na vozilo su identične - 11,70 eura (čelični naplatci) odnosno 12,80 eura (aluminijski naplatci).

Preglednik Jeftinije.hr nudi kupnju tog modela za 84,03 eura ili više.

Kod Furlana ove zimske gume stoje 86,50 eura. Montaža je također besplatna za komplet, a balansiranje stoji 6 eura.

Autocentar Margetić i u ovom slučaju jest najjeftiniji jer se gume mogu nabaviti za 83 eura (162 KM) uz balansiranje i postavljanje u cijeni.

Ako vas zanima koji su najbolji modeli zimskih guma rezultate HAK-ovih testova i njegovih partnera pogledajte OVDJE.

