Grenland se prvi put ovako oglasio nakon Trumpovih uznemirujućih izjava

Grenland nastoji ojačati veze sa Sjedinjenim Državama i njegovi građani ne bi trebali strahovati od neposrednog američkog preuzimanja, izjavio je u ponedjeljak grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o tom arktičkom otoku.

Europske sile stale su u ponedjeljak uz Grenland nakon američke vojne operacije u kojoj je u subotu uhićen vođa Venezuele Nicolas Maduro, što je ponovno potaknulo zabrinutost da bi se taj otok, autonomni danski teritorij, mogao suočiti sa sličnim scenarijem.

"Nismo u situaciji u kojoj mislimo da bi se preuzimanje zemlje moglo dogoditi preko noći", rekao je Nielsen na konferenciji za novinare u glavnom gradu Nuuku.

"Ne možete uspoređivati Grenland s Venezuelom. Mi smo demokratska zemlja."

Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, a u nedjelju je za časopis The Atlantic izjavio: "Grenland nam je apsolutno potreban. Potreban nam je radi obrane."

U razgovoru s novinarima u zrakoplovu Air Force One rano u ponedjeljak, Trump je rekao da će se toj temi vratiti za nekoliko tjedana.

U objavi na Facebooku kasno u nedjelju, Nielsen je poručio: "Dosta je bilo... Nema više fantazija o aneksiji."

Danska premijerka Mette Frederiksen također se osvrnula na Trumpove komentare. "Nažalost, mislim da američkog predsjednika treba shvatiti ozbiljno kada kaže da želi Grenland", rekla je za javnu radioteleviziju DR. "Jasno sam dala do znanja kakav je stav Kraljevine Danske, a Grenland je nekoliko puta ponovio da ne želi biti dio Sjedinjenih Država."

Grenland, najveći otok na svijetu s 57.000 stanovnika, član je NATO-a kao dio Danske.

"Ako Sjedinjene Države napadnu drugu članicu NATO-a, sve prestaje", rekla je Frederiksen.

Trump je prošlog mjeseca imenovao guvernera Louisiane Jeffa Landryja posebnim izaslanikom za Grenland. Landry je javno izrazio podršku pripajanju Grenlanda Sjedinjenim Državama.

Strateški položaj Grenlanda između Europe i Sjeverne Amerike čini ga ključnim mjestom za američki sustav obrane od balističkih projektila. Značajni mineralni resursi otoka također su u skladu s ambicijom Washingtona da smanji ovisnost o kineskom izvozu.

Europski saveznici podržali su Dansku i Grenland u ovom pitanju, naglašavajući da je budućnost otoka u rukama njegovih ljudi.

"Grenland i Kraljevina Danska moraju odrediti budućnost Grenlanda, a ne netko drugi", rekao je u ponedjeljak britanski premijer Keir Starmer.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul sugerirao je da bi NATO mogao raspravljati o jačanju zaštite Grenlanda, a Europska unija ponovila je svoju predanost načelu nacionalnog suvereniteta.