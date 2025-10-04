Ono što Nijemci izbacuju, Hrvati kupuju: Rabljeni automobili mogli bi zbog jedne odredbe preplaviti naše ceste

Nakon velike afere Dieselgate, milijuni automobila s Euro 5 motorom mogli bi biti uklonjeni s njemačkih prometnica. Mnogi strahuju kako bi upravo ti automobili stariji od 10 godina mogli završiti na našim prometnicama.

"Rabljeni automobili su dobar mamac za tržišta poput hrvatskog i za ono što smo nekad voljeli nazivati istočna tržišta, dakle Bugarska, Rumunjska, Mađarska. U tim državama su kontrole ispravnosti ispušnih plinova vrlo male što za posljedicu ima da takvi automobili prolaze tehnički pregled", objasnio je Kristijan Tićak, urednik magazina Auto motor i sport.

Ni građani nisu za takve automobile, no kupovna moć određuje što ćemo voziti.

"To je jako loše, to bi svi pametni ljudi trebali znati, koji malo razmišljaju sa svojom glavom. Nijemci sad sve prodaju jer se obrću na električne automobile, pa se žele riješiti tih automobila, bit će zabranjeno da se tamo voze", rekao je Zvonko Rogić iz Zagreba.

"Oni se rješavaju tih starih automobila, to na žalost kupujemo mi. Znači ta ex. Jugoslavija, nemaju kud s tim onda evo vama, a ljudi nemaju novaca za novije, pa se krpaju i kupuju starije automobile. Oni se riješe, a nama dobro dođe", dodao je Dubravko iz Zagreba.

Postoje mehanizmi, na koji način spasiti domaće tržište od navale istrošenih automobila, ističe naš sugovornik.

"Da bude limit sigurnosna oprema, ako već ne eko-norma, da zahtijevamo da budu ovi moderni sustavi dijelom zastupljeni u rabljenim automobilima. Ono što je puno katastrofalnija situacija to je da dva od tri automobila koje sretnemo su starija od 10 godina, upitne tehničke ispravnosti i kvalitete", rekao je Krunoslav Ormuž, sudski vještak za promet.

Svjetlo na kraju tunela krije se u stagnaciji starenja voznog parka. Eko norme mogle bi se negativno odraziti na vozni park u Hrvatskoj. Ionako je star - vozimo automobile starije od 13 godina, a oni automobili koji bi mogli u Njemačkoj dobiti potpunu zabranu, njihovi motori proizvedeni su davne 2009. godine, a potencijalno bi mogli završiti na našem tržištu.

"Na žalost bojim se da će to biti slučaj, da ćemo dobiti desetine tisuća automobila koji će tamo biti proglašeni otpadom, a tu će oni uz naše neke intervencije postati stalni sudionici u prometu", dodao je Ormuž.

I baš kad smo dobro krenuli, to bi nam moglo opet pogoršati godište automobila.

"Hrvati i dalje kupuju dosta rabljena vozila, međutim samo povećanje životnog standarda rezultiralo je da se kupuju većinom novija vozila. Dizel je još uvijek dosta aktualan, ali primjećujemo trend povećanog udjela benzinskih i hibridnih motora", rekao je Petar Klarić, uvoznik i trgovac automobilima.

Europa već niz godina ima loše političke odluke vezane za autoindustriju, jedna se krije u sljedećoj činjenici.

"Kinezi su u velikoj ofenzivi na EU tržište pa se događa apsurd da automobili koji su već subvencionirani od kineske vlade, da se kupuju poticajima Europske unije. To je apsurdna situacija koja bi se trebala preispitati i barem ograničiti u dijelu da se europskim novcem koji subvencionira kupnju električnog automobila, da se kupuju automobili koji su proizvedeni u EU", poručio je Tićak.

Osim struje, subvencija bi trebala za sve nove automobile. Samo tako, moguće je pomladiti vozni park i utjecati na sigurnost.