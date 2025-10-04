Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
mamac za tržište

Ono što Nijemci izbacuju, Hrvati kupuju: Rabljeni automobili mogli bi zbog jedne odredbe preplaviti naše ceste

Piše Vanja Margetić/DNEVNIK.hr, 04. listopada 2025. @ 20:02 komentari
Automobili
Automobili Foto: Dnevnik Nove TV
Stručnjaci upozoravaju da bi zabrane u Njemačkoj Hrvatsku zatrpale rabljenim autima upitne ispravnosti.
Najčitanije
  1. Švedska policija, ilustracija
    šok u švedskoj

    VIDEO Užas na Sjeveru - šestero izrešetano u centru grada, uhićen dječak (14): "Kakvo smo to društvo stvorili?"
  2. Operacija
    problem okupio stručnjake

    Jedan od najsmrtonosnijih karcinoma pogađa sve više Hrvata, a nema specifičnih simptoma: "Nemamo dobar koncept liječenja"
  3. Ilustracija
    istraga slijedi

    Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Hrvatska kapetanica Morana Miljanović sigurna nakon presretanja flotile Shireen — 137 deportiranih i masovni prosvjedi u Europi
Global Sumud
Pojavile se prve informacije o hrvatskoj kapetanici iz flotile koju je napao Izrael
Hamas šalje izaslanstvo u Kairo
Izrael nastavio s napadima
Napetost raste, čeka se početak pregovora: Hamas šalje izaslanstvo u Kairo
Ema Branica Fra Ma Fu nagrada: Serijal o Vrginmostu i borbi za čist zrak
FESTIVAL FRA MA FU
"Građani čine čuda kada se organiziraju": Emi Branici nagrada za najbolju reportažu
Zabranjeni njemački dizelaši u Hrvatskoj: "Stariji od 10 godina, upitne tehničke ispravnosti i kvalitete"
mamac za tržište
Ono što Nijemci izbacuju, Hrvati kupuju: Rabljeni automobili mogli bi zbog jedne odredbe preplaviti naše ceste
Početak sezone grijanja u Hrvatskoj: Povećanje računa za struju i plin, kako će to utjecati na kućanstva
VIŠE CIJENE PLINA I STRUJE
Brojila se vrte po novoj cijeni! Evo koliko će računi biti veći po gradovima
Europol razbio mrežu trgovine ljudima: 17 uhićenih, 54 žrtve, uhićenja u Albaniji i Kolumbiji
Hrvatska na karti trgovine ljudima
54 žene pretvorene u seksualno roblje! Žrtve završile i u Hrvatskoj!
Užas u Švedskoj: Šestero izrešetano u centru grada
šok u švedskoj
VIDEO Užas na Sjeveru - šestero izrešetano u centru grada, uhićen dječak (14): "Kakvo smo to društvo stvorili?"
Teška nesreća u Slavoniji: Pet mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov
istraga slijedi
Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Rak gušterače pogađa sve više Hrvata: "Nemamo dobar koncept liječenja"
problem okupio stručnjake
Jedan od najsmrtonosnijih karcinoma pogađa sve više Hrvata, a nema specifičnih simptoma: "Nemamo dobar koncept liječenja"
DHMZ upalio crveni alarm za Kvarner i Kvarnerić
Olujni vjetar i obilna kiša
Dignut crveni alarm! Stiže drastična promjena vremena, jedna regija posebno na udaru
Užasne poplave pogodile Bugarsku, izdano upozorenje za turiste
Izvanredna upozorenja
VIDEO Izvanredna situacija u popularnom ljetovalištu: Uključila se mornarica,među žrtvama i spasioci
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more s Jadranske magistrale
Oglasila se obitelj
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more kod Senja: Objavljeno tko je poginuo
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas u Švedskoj: Šestero izrešetano u centru grada
šok u švedskoj
VIDEO Užas na Sjeveru - šestero izrešetano u centru grada, uhićen dječak (14): "Kakvo smo to društvo stvorili?"
Teška nesreća u Slavoniji: Pet mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov
istraga slijedi
Teška nesreća u Slavoniji: Petero mladih automobilom sletjelo s ceste i prevrnulo se na krov, među njima i maloljetnik
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more s Jadranske magistrale
Oglasila se obitelj
Ovo su ljudi koji su automobilom sletjeli u more kod Senja: Objavljeno tko je poginuo
show
Hana Huljić Grašo pokazala kćer Albu na slikama s plaže
"koja žena"
Grašina Hana iznenadila fotkama u kupaćem, no pažnju je ukrala kći Alba!
Joško Gvardiol ima novi imidž
Što kažete?
Žene, Joško Gvardiol više ne izgleda ovako! Promjena će vas iznenaditi
Mila Elegović se oprostila od Ivana Balića Cobre
"Otišao je..."
Neutješna Mila Elegović oprostila se od dugogodišnjeg partnera: "Moje sve"
zdravlje
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Iznenađujući rezultati nove studije
Lijek koji milijuni već uzimaju štiti od dugog COVID-a?
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Čovječe...
Na prilazu ih dočekalo jezivo iznenađenje, pogledajte samo ovu grdosiju
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
tech
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Nije prvi ni zadnji put
Neobičan ulov: Filipinski ribari "upecali" kineskog uljeza
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Kaže da su transparentni
Novi Zuckerbergov potez neće se svidjeti korisnicima Facebooka, Instagrama i WhatsAppa
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
počivali u miru!
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
Najbolji napadač svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
ogroman hit
Najbolji strijelac svijeta: "Želim igrati za Hajduk, a reprezentacija je nešto posebno"
tv
Skrivena sudbina: Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Opasna igra sa sobom donosi i visoke uloge - jesu li oni spremni na to? Otkrijte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
Skrivena sudbina: Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
SKRIVENA SUDBINA
Spriječio ju je da dođe na mjesto sastanka
Kumovi: Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Kako će retrogradni merkur utjecati na Zaglavčane ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
putovanja
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Billionaires' Row u Palm Beachu na Floridi, SAD
Ulica milijardera
Podzemni tunel vodi direktno do privatne plaže: Ovako izgledaju kuće u "ulici" u kojoj žive najbogatiji ljudi na svijetu
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za prave istraživače i neumorne čitače
novac
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
Hoće li ga poslušati?
Elon Musk govori svojim pratiteljima da otkažu pretplate na Netflix. Ovo je razlog
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
Boje koje se najbolje slažu sa smeđom
HIT SEZONE
Smeđa se najbolje slaže s ovih 10 boja, izgledat će fantastično
Franka Batelić u sivim trapez trapericama
STAJLING ZA LONDON
Franka Batelić: Traperice bolje i od uskih modela u boji koja konkurira plavoj i sivoj
sve
Tomislav Ivković o Luki Modriću: "Liječnici trebaju pregledati Luku Modriću. Kako je to moguće?"
Luka je čudo
Ikona u nevjerici: "Liječnici trebaju pregledati Modrića. Kako je to moguće?"
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
počivali u miru!
U stravičnoj nesreći u Hrvatskoj poginula i dva bivša košarkaša: Stigla je i oproštajna poruka
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene