U dijelovima zemlje i do pola metra snijega! Za jednu regiju izdano crveno upozorenje, moguće i bujične poplave

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) izvijestili su da se zbog vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta do četvrtka, 8. siječnja, očekuju snijeg u unutrašnjosti te obilna kiša i jaka do olujna bura zbog koje je izdano i crveno upozorenje za sjeverni Jadran.

U Dalmaciji su moguće obilne oborine uz rizik od bujičnih i urbanih poplava, dok se u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje očekuje stvaranje značajnog snježnog pokrivača, uz mećavu i snježne zapuhe.

Uz prodor hladnog zraka temperature će znatno pasti, s mogućim jutarnjim minusima i na obali. Na Jadranu će biti vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru s lokalnim orkanskim udarima u Velebitskom kanalu , na jugu i jugo te južni vjetar, a u Dalmaciji lokalno obilna kiša, a moguće su i bujične te urbane poplave.

U unutrašnjosti često snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje i deblji snježni pokrivač.

Iz DHMZ-a su upozorili i da će do sredine tjedna na Jadranu biti vrlo nestabilno uz kišu, u Dalmaciji mjestimice i obilnu, praćenu grmljavinom. Lokalno će pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava.

U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, stvarat će se snježni pokrivač, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 do, lokalno u Lici, 50 centimetara akumuliranog snijega.

U gorskim krajevima puhat će i jak vjetar, pa su vrlo vjerojatni i snježni zapusi te mećava.

Iz Ravnateljstva Civilne zaštite RH pozvali su vozače da budu posebno oprezni u prometu - smanje brzinu, koriste zimsku opremu i izbjegavaju nepotrebne vožnje u uvjetima snježnih padalina ili zaleđenih cesta te da prate stanje na cestama na stranicama Hrvatskog autokluba.

Načelnik stožera Civilne zaštite Grada Sinja Denis Bobeta također je upozorio na povećan oprez u prometu te apelirao na građane da izbjegavaju nepotrebna putovanja, ali i da osiguraju objekte i imovinu od mogućih poplava te da budu spremni na nagle promjene vremenskih uvjeta.