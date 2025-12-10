HDZ-u propalo glasanje, neki misle: "Možda trebamo raspustiti Sabor"

Saborska oporba u srijedu se na samom početku saborske sjednice oštro usprotivila paketu triju građevinsko-prostornih zakona, tvrdeći da se njima pogoduje krupnom kapitalu pa traže da se povuku ili upute u treće čitanje, dok iz HDZ-a poručuju da se donose isključivo u interesu građana.



"Hrvatska je rasprodala sve svoje nacionalne resurse, a sada će stranci odlučivati i o prostoru. Ovo je zakon o rasprodaji, švedski stol mafiji i interesnim skupinama”, kazao je Miro Bulj (Klub Most-a i nezavisnog Josipa Jurčevića) i zatražio stanku, naglasivši kako je i struka protiv.

Marija Selak Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) upitala je čemu toliko žurba i zašto se ne uvažava mišljenje struke koja traži odgodu i zatražila upućivanje u treće čitanje. "Sigurno vam je poznata izreka 'vrag odnio prišu', no ovdje je 'vrag donio prišu'”, ustvrdila je i prognozirala da će se "dogoditi niknuće pa će doći i proniknuće”.

Da predloženi zakoni pogoduju lobijima i krupnom kapitalu, smatra i Jasenka Auguštan- Pentek (Klub SDP-a). "Zakon o gradnji trebao je ubrzati i pojednostaviti gradnju, ali to ne čini, a Zakon o prostornom uređenju ide na štetu cijele zajednice, pogoduje samo lobijima i krupnom kapitalu”, rekla je. "Želite nas držati na dnu EU-a kako bi vi i dalje mogli činiti sustavnu pljačku dok vam mladi bježe iz zemlje”, poručila je Auguštan- Pentek vladajućima te i ona zatražila ili povlačenje ili upućivanje u treće čitanje.

Marijana Puljak (Klub Centar i NPS) smatra da su zakoni, ako su predloženi, opasni, destruktivni i neprovedivi , da omogućavaju gradnju mimo planova, "ruše” lokalnu samoupravu i otvaraju vrata kaosu. "Neću pozivati na treće čitanje, pozivam Vladu da ove zakone povuče iz procedure jer na to poziva struka”.

Na struku se pozvao i Damir Biloglav (Klub DOMiNO i Hrvatski suverenisti). "Stavovi struke su jasni i nedvosmisleni, a upitana je i ova nevjerojatna žurba koju dosad nismo vidjeli, kao i tajming, pred početak stanke”. Biloglav je uputio zastupnike da vide što znači prostorno planiranje na primjeru Zadra. Kako je kazao, jedan izvor vode u gradu zatrpan je radi gradnje zgrade, a u tom gradu mogu vidjeti i čitava naselja u kojima nitko ne živi.

"Kada dođe drugo čitanje brzo nakon prvog, mogu se pročitati dva razloga, prvi je da vladajući misle da mogu što hoće, a drugi da je nekome nešto obećano”, zaključila je Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a,GLAS-a i DOSIP-a).

Marin Živković (Klub Možemo!) poručio je vladajućima: "Nećete nas slomiti, nećemo vam dati naše gradove i naš prostor i pokazat ćemo vam što znači otpor!”. Tvrdi da sve više gradova i općina pruža otpor građevinskom lobiju, a da Vlada ovim zakonima šalje poruku da je otpor uzaludan.

Klarić: Zakoni u interesu građana i struke

Tomislav Klarić (HDZ) odbacio je tvrdnje oporbe i poručio da predloženi zakoni ne zaslužuju nikakvu kritiku jer se donose u interesu hrvatskih građana ali i struke.

"U interesu su građana koji žele graditi svoje kuće, da ne čekaju mjesecima, danima i godinama građevinske dozvole kako bi krenuli u realizaciju. Radimo ovo i za struku jer provođenje svih postupaka, izradu urbanističkih planova, izrađivat će isključivo struka”, rekao je.

Neistinitima je pritom ocijenio teze da se lokalnim jedinicama oduzimaju ovlasti, istaknuvši da gradovi i općine imaju "sukno i škare” u raspolaganju prostorom na svom području. "Cilj je omogućiti priuštivo stanovanje i jeftinije stanove kada cijene na tržištu divljaju”, naglasio je Klarić i napomenuo da udruge gradova, općina i županija nisu imale primjedbe.

Prijedlog da se o tri zakona, o prostornom uređenju i gradnji te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, provede objedinjena rasprava, nije prošao na početku sjednice na glasovanju. Jednak broj zastupnika, njih 48, bilo je za i protiv. "Sad moram vidjeti što kaže Poslovnik, nije prošlo”, konstatirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković i poručio da će se o svakom zakonu raspravljati pojedinačno.

"Bravo kolega Ćosić, dobro došli”, dometnuo je Jandroković zastupniku HDZ-a Peri Ćosiću koji je netom nakon ušao u sabornicu.

Neizglasavanje da se o zakonima raspravlja objedinjeno nagnalo je Mariju Selak Raspudić (NZ) da upita imaju li vladajući većinu u Saboru. "Možda trebamo raspustiti Sabor”, ustvrdila je.

"Mogu ponoviti glasovanje pa ćete vidjeti da većina postoji”, uzvratio je u šali Jandroković, na što je Selak Raspudić ocijenila neprihvatljivim da se glasovanje ponavlja koliko god je puta potrebno dok se vladajući ne okupe. "Ovo nije glasovanje gdje se mjeri parlamentarna većina, vaša teza ne drži vodu", pojasnio je Jandroković.