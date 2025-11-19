Hrvatski arhitekti oštro o spornom novom Bačićevom zakonu: "Lokalna zajednica se isključuje iz procesa donošenja odluka o vlastitom prostoru"

Ministaratvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izašlo je prošli tjedan prvo pred saborski odbor, a danas i pred saborske zastupnike s prijedlogom novog Zakona o prostornom uređenju.

Na zakon su predstavnici oporbe burno reagirali, a na tragu njihovih reakcija stručne udruge hrvatskih arhitekata obratile su se javnosti.

"Udruženje hrvatskih arhitekata, društva arhitekata i Hrvatska komora arhitekata uputili su zastupnicima Hrvatskog sabora, županima, gradonačelnicima i načelnicima obraćanje povodom prijedloga novog Zakona o prostornom uređenju.



Kao glavni nedostaci za koje stručno ocjenjujemo da bi mogli izazvati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete za općine, gradove, županije i Republiku Hrvatsku, ističu se sljedeći:

Slabljenje nadležnosti lokalne i regionalne samouprave u planiranju svog prostora – ključne odluke o planiranju prostora oduzimaju se županijama, gradovima i općinama, što je suprotno postavkama Ustava RH, europskim stečevinama te stručnim utemeljenjima Gradnja protivno prostornom planu i bez demokratske procedure – površine za sunčane elektrane i priuštivo stanovanje mogu se graditi neposredno temeljem Zakona, čak i kada je to protivno prostornom planu, čime se isključuje lokalna zajednica iz procesa donošenja odluka o vlastitom prostoru Ukidanje svih prostornih planova u roku od 5 godina – ukidaju se svi važeći kao i oni koji su trenutno u izradi, uključujući i sve planove "nove generacije" na koje je tijekom prošle i ove godine utrošeno više od 17 milijuna eura javnih sredstava Nastanak pravnog vakuuma i prostornog kaosa – stručno se ocjenjuje da je nerealno u roku od 5 godina ponovno donijeti više od 3.500 prostornih planova u Republici Hrvatskoj: prema ovom prijedlogu Zakona, ostajemo bez važećih prostornih planova Degradacija naših gradova i naselja – dokida se i obezvrjeđuje urbanističko planiranje, a time i hrvatska urbanistička tradicija koja je desetljećima osiguravala planiranje prostora za škole, vrtiće, parkove, ulice i ostale javne sadržaje"

Ovo priopćenje potpisali su: Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje arhitekata Međimurja, Društvo arhitekata Splita, Društva arhitekata Zagreba, Društvo arhitekata, građevinara i geodeta Karlovac, Društvo arhitekata Istre, Društvo arhitekata Varaždina, Društvo arhitekata Rijeke, Društvo arhitekata grada Osijeka, Društvo arhitekata Dubrovnika, Društvo arhitekata Zadra, Društvo arhitekata Šibenika

Njihovo detaljnije priopćenje možete pročitati na poveznici OVDJE.