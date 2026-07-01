Žestoka rasprava oko Medikola: "Ako nešto sumnjate, znate gdje se to prijavljuje..."

Većinom glasova vladajućih zastupnika Odbor za zdravstvo odbio je inicijativu Kluba Možemo! i njihove zastupnice, a ujedno predsjednice Odbora, Ivane Kekin da se osnuje Istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om.

"Ako postoji neki slučaj koji ispunjava pretpostavke za osnivanjem Istražnog povjerenstva, onda je to slučaj Medikol", kazala je Kekin.

Naglasila je kako se 20 godina u Hrvatskoj financira model u kojem ključna dijagnostička pretraga za onkološke bolesnike u velikoj mjeri ovisi o jednom privatnom pružatelju kojem se na godišnjoj razini za PET/CT uslugu plaćaju milijuni eura, dok država istodobno ne razvija dostatne javne kapacitete.

"Ovo nije samo financijsko pitanje nego pitanje zdravstvene politike, upravljanja javnim novcem i odgovornosti izvršne vlasti. Raspravljamo o tome ima li Sabor, kao najviše predstavničko tijelo, pravo postavljati pitanja i vršiti nadzor nad izvršnom vlasti. To je naša ustavna obaveza", kazala je.

Naglašava kako je državna revizija utvrdila da je Medikol zakupio prostor u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja, a da nisu ni režije plaćali. Ukazala je i kako niti u novom sklopljenom ugovoru nema suglasnosti Ministarstva zdravstva koja je obvezna.

Državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić poručio je da, prema onome što su mu rekli u stručnoj službi Ministarstva, s posljednjim ugovorom između Medikola i KBC-a Rijeka "nema nikakvih pravnih problema" te da je sve u redu.

Istaknuo je i kako je Kekin kao predsjednica Odbora od svih ustanova zatražila svu dokumentaciju o poslovanju s Medikolom te da joj je Ministarstvo sve transparentno dostavilo.

"Nema nijedan papir koji mi imamo, a da ga vi nemate. Mi tu ništa ne skrivamo niti bježimo", poručio je.

Ustvrdio je kako su naši pacijenti, prije nego je ugovoren Medikol za PET/CT uslugu, morali odlaziti u Austriju. "Prilikom izrade strateškog plana borbe protiv raka sva stručna društva su nam dale popis opreme koju trebamo nabaviti, u tome nije bio PET/CT, a sve drugo smo nabavili", naveo je i naglasio kako je Vlada zadnjih 10 godina uložila više od 3,2 milijarde eura u zdravstvo.

Naveo je kako KBC Zagreb i Osijek imaju po jedan PET/CT te da će ga nabaviti i za KBC Split, nakon što su iz te bolnice nedavno izrazili potrebu za vlastitim uređajem, a u kojoj, kao i u KBC-u Rijeka, tu uslugu sada pruža Medikol. Nabavit će se još jedan i za KBC Zagreb, dodao je.

Oporba: Važno je raščistiti stvari

Martina Vlašić Iljkić (SDP) poručila je kako važno što prije raščistiti stvari i ne pristati na tihu privatizaciju javnozdravstvenog sustava u kojem će pravo na liječenje imati samo oni koji imaju novaca. U raspravu se uključila i Dalija Orešković, koja nije članica Odbora, ustvrdivši kako je korištenje prostora u KBC-u Rijeka bez javnog natječaja kazneno djelo.

Ako nešto sumnjate, znate gdje se to prijavljuje, uzvratili su im iz HDZ-a.

"To se ne radi u Saboru. Moramo vjerovati institucijama. Ne vidimo razloga da se osnuje Povjerenstvo za nešto što je u redu. A ako nešto nije u redu, onda mi ionako nismo nadležni", poručio je Željko Glavić (HDZ).

Odbor u konačnici nije prihvatio prijedlog za osnivanjem Povjerenstva glasovima šestero zastupnika vladajuće većine, dok su podršku iskazale Kekin i Vlašić Iljkić.