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Medikol navodno pokrenuo tužbe protiv Ivane Kekin: "Mogli su i 88"

Piše Hina, 30. lipnja 2026. @ 12:58 komentari
Ivana Kekin
Ivana Kekin Foto: Damjan Tadic/Cropix
Zastupnica Možemo komentirala je neslužbene napise da je Medikol protiv nje pokrenuo građanske tužbe.
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