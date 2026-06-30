Medikol navodno pokrenuo tužbe protiv Ivane Kekin: "Mogli su i 88"

Zastupnica i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo) poručila je u utorak da ju ne iznenađuje ako je Medikol, prema neslužbenim napisima, protiv nje pokrenuo građanske tužbe, naglasivši kako "nije prvi puta da tužbama pokušava ušutkati, zastrašiti one koji traže odgovore".

"Mogli su (pokrenuti) i 88 (tužbi)", poručila je Kekin komentirajući neslužbene informacije da ju Medikol tuži i da je pokrenuo čak osam građanskih tužbi kojima traže naknadu štete zbog, kako navodno tvrde, iznošenja neistinitih informacija i narušavanja ugleda tvrtke.

Prema pisanju Večernjeg lista, ukupni odštetni zahtjev bio bi 80.000 eura.

"Nisam iznenađena zato što ovo nije prvi puta da Medikol tužbama pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti one koji postavljaju pitanja i traže odgovore. Pitajte kolege novinare. U ovom slučaju mene. Pričamo o enormnim svotama, ali moj je posao da štitim javno zdravstvo, javni interes i postavljam pitanja na koja se ne želi 20 godina dati odgovore", naglasila je.

U slučaju građanske tužbe, imunitet ne štiti zastupnike, potvrđuje predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics.

"Moj posao nije štiti privatne poliklinike, a svakako to nije posao ni Ministarstva zdravstva", ustvrdila je Kekin.

Kekin: Ako Zuckerberg može sjesti pred zastupnike, mogu i Rajkovići, Sanader, Plenković, Beroš, Hrstić, Milinović...

Kekin traži osnivanje Istražnog povjerenstva zbog nedobivanja odgovora Ministarstva i KBC-a Rijeka na upite koje je u nekoliko navrata uputila uime Odbora za zdravstvo, te utvrđivanja svih činjenica oko poslovanja te privatne poliklinike i javnog zdravstva.

"Poslala sam upite gdje je suglasnost Ministarstva za zakup prostora javne bolnice poliklinici Medikol, koja je obvezna? Aranžman Medikola u Rijeci sumnjiv je od prvog dana, kako je utvrdila Državna revizija 2009. i 2010. ušao je u prostor KBC-a bez javnog natječaja. Nisu ni režije plaćali. Nakon isteka prvog ugovora 2020., svi dokumenti i odluke predviđaju potrebnu suglasnost Ministarstva, no te suglasnosti nema", navela je Kekin.

Dodala je kako od tada Medikol zapravo koristi prostor javne bolnice bez pravne osnove do izdavanja suglasnosti jer, navodi, tako piše i u novom sklopljenom ugovoru. O osnivanju Istražnog povjerenstva raspravljat će Sabor u četvrtak.

"Ako Mark Zuckerberg može sjesti pred američke zastupnike i odgovarati na pitanja, bome mogu i Rajkovići. Može i Sanader i Plenković, Beroš, Hrstić, Milinović, svi oni koji su sudjelovali u stvaranju i održavanju takvog modela", kazala je istaknuvši kako odgovore na pitanja traži i 50.000 građana koji su potpisali peticiju koju je pokrenula.

Pozvala je zastupnike da dobro razmisle kako će u petak glasati. "Malo je većeg javnog interesa od javnog zdravstva. Ako će glasati protiv, reći će da žele da se stvar nastavi skrivati, da se ovakav model nastavi i poručit će građanima da ćemo Medikolu plaćati milijune iz godinu u godinu dok je god HDZ na vlasti", poručila je.

Govoreći o curenju osobnih podataka više od pola milijuna učenika i nastavnika iz sustava CARNET-a, Kekin je podsjetila kako je njihov Klub tražio da se u državnom proračunu povećaju sredstva za cyber sigurnost, ali da su vladajući to odbili.