Zagrebačka nadbiskupija ima nove biskupe: Jedan je među 10 najmlađih u svijetu

Katolička crkva u Hrvatskoj bogatija je za dva nova pomoćna biskupa. U zagrebačkoj katedrali zaređeni su Marko Kovač i Vlado Razum, a svečano misno slavlje predvodio je nadbiskup Dražen Kutleša. Obred je privukao mnoštvo vjernika koji nisu skrivali emocije.

"Biskupska služba nije služba gotovih rješenja, nego vjernoga hoda. Nije služba sigurnih odgovora nego postojanog traženja istine u poslušnosti duhu svetome", poručio je mons. Kutleša.

Monsinjor Vlado Razum u službi je od 1992. godine. Kao đakon djelovao je u Župi svetog Petra u Zagrebu, a od 2024. rektor je Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa. Marko Kovač uskoro puni 45 godina, najmlađi je pomoćni biskup u Hrvatskoj te među deset najmlađih u svijetu. Obnašao je brojne službe i dužnosti, a od 2023. je pastoralni suradnik u Župi Svete Obitelji u Zagrebu

"Njega znam kao dijete kad je počeo u crkvi svetog Josipa ministrirati. Bit će najmlađi pomoćni biskup zaređen, tako da to je velika čast za njega, a veliko zadovoljstvo za nas župljane crkve sv. Josipa s Trešnjevke", ispričala je Marica iz Zagreba.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Elvire Gašparović.