Cijene manikura rastu, a trendovi se mijenjaju brže nego ikad: "Za ekstremne forme 130 eura, a s dodacima..."

U Zagrebu se održava najveći kongres za nokte na ovim područjima.

Okupio je profesionalce, edukatore i buduće vlasnice salona.

Nokti danas znače trend, ali i poduzetništvo, jer cijena manikure može dosegnuti i 150 eura.

Uče se male tajne koje ne pišu u skriptama. Svaki detalj je važan jer se trendovi mijenjaju brže nego ikada, a klijentice sve prate.

Na tržištu je širok raspon cijene, a donja granica je deset eura.

"U mom salonu za ekstremne forme dakle to su jako dugačke forme za koje je potrebno nekoliko sati da ih izradimo cijena je 130 eura bez dodataka svaki dodatak se dodatno naplaćuje", objašnjava Darija Bonić, vlasnica salona za uljepšavanje u Zagrebu.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ane Vela: