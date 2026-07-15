Najbolji maturant u Hrvatskoj otkrio tajnu uspjeha: "Očekivao sam dobre rezultate, ali..."

Za 30 tisuća maturanata stigle su dugoočekivane vijesti! Konačni rezultati državne mature.

Državna matura - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Helenini su za svaku pohvalu. Jedan od ispita riješila je 100-postotnim uspjehom.

"Mislim da je matematika područje koje mi stvarno ide. Znala sam nakon što sam napisala ispit da sam ga stvarno odlično napisala, nekako sam i očekivala tih sto posto", rekla je.

I Roko je zadatak uspješno riješio. Većinom četvorke i petice. Nije se, kaže, imao razloga žaliti. "Mislim da je matura lijepo posložena, lako se skuži... Možda ne iz mog primjera, ali imam nekoliko poznanika koji su morali slati žalbe. To je najviše na esejima, sažecima, gdje je dosta subjektivno kako će se bodovati."

I statistika dokazuje, najveći broj prigovora na adresu NCVVO-a zaista je stigao na ispit iz hrvatskog jezika. Gotovo dvije i pol tisuće.

"U strukturi tih prigovora 765 je bilo na prvi dio ispita, to je test i sažetak. I opet očekivano, 1646 prigovora je na esej. Dakle, jedna trećina svih prigovora je samo na ispit iz hrvatskog jezika", poručio je ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović.

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a Foto: Dnevnik Nove TV

Maturanti su ukupno poslali više od sedam tisuća prigovora. Odbijenicu su dobili za više od četiri i pol tisuće. Iako su neki pristupnici bili itekako dovitljivi pri pisanju žalbe.

"Imamo čak prigovore, konkretno na esej iz hrvatskog jezika, gdje nije bilo dovoljno riječi, ali je bilo u prigovoru više od 2000 riječi", kazao je Filipović.

Ove godine pisalo se 111 tisuća ispita, 85 posto dobilo je pozitivnu ocjenu, ali podijeljeno je 16 tisuća jedinica.

Državna matura - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Većinom u strukovnim školama - 15.500. Gimnazijalci su dobili 980 negativnih ocjena. Najgore su prošli ispiti iz informatike. Udio ispita ispod praga prolaznosti je čak 36 posto. Slijedi fizika s 29,6, a teška je bila i kemija s 22,6 posto jedinica. Sto posto točan ispit predao je 51 maturant. A sada kada je matura položena, mnogi od njih pripremaju se za odlazak na fakultet.

Reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić razgovarala je s najboljim maturantom. Benjamin Bojan Vojković iz Treće gimnazije u Osijeku čak je dva predmeta riješio - sto posto!

Na pitanje je li očekivao da će biti prvi u državi, Benjamin Bojan je odgovorio: "Naravno da se to ne može očekivati tek tako. Prije nego što sam napisao maturu, očekivao sam dobre rezultate, ali teško je reći: sigurno ću biti prvi. Međutim, kad sam vidio kako mi ide i nakon što sam izašao iz učionice bio sam vrlo zadovoljan. Nisam očekivao baš prvo mjesto niti da će biti savršeno, ali nadao sam se visokom rezultatu što je na kraju i bio slučaj".

Benjamin Bojan Vojković, III. gimnazija Osijek Foto: Dnevnik Nove TV

Kaže da se nije puno pripremao ciljano za maturu. "To je više bio rezultat kontinuiranog rada tijekom četiri godine srednje škole".

Plan mu je, kaže, upisati studij elektrotehnike u Nizozemskoj.

"Odabrao sam Nizozemsku zato što nude vrlo visokokvalitetne studije na engleskom jeziku. Sviđa mi se njihov pristup, način na koji održavaju odnos izemđu profesora i studenta. Također, povezanost sveučilišta s industrijom je na vrlo visokoj razini", dodao je.

Fizika ga je, kaže, oduvijek zanimala, a na pitanje zašto baš elektrotehnika odgovara kako misli da je upravo ona temelj mnogih budućih zanimanja.