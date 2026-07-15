Je li Šimić morao biti priveden u lisicama? "Tko je on da ne bi bio vezan ako je osumnjičen?"

U jednom danu Dario Šimić je uhićen, potom u lisicama doveden u USKOK, a predvečer i pušten na slobodu. Je li baš morao biti vezan? Ako se pita policiju - pravila su ista za sve.

"Tko je Dario Šimić da ne bi bio vezan ako je osumnjičen", rekao je Dubravko Jagić, predsjednik sindikata policije.

Objašnjava - to je uobičajena sigurnosna procedura policije.

"Oni moraju to napraviti zbog toga da bi se spriječio bijeg osumnjičenika, da se ne bi osumnjičenik samoozlijedio, da ne bi uništio dokaze ili da ne bi napao policijske službenike ili druge osobe. A ta se radnja ne provodi nad trudnicama, invalidima i djecom", kazao je Jagić.

Dubravka Krklec, odvjetnica Foto: Dnevnik Nove TV

"Uhićenje gospodina Darija Šimića, odnosno njegovo dovođenje prije svega u USKOK radi provođenja ispitivanja, po ničemu se nije razlikovalo od svih ostalih uhićenja koja se događaju u smislu dovođenja pred tijelo koje provodi ispitivanje", izjavila je odvjetnica Dubravka Krklec.

Ova odvjetnica i bivša tužiteljica USKOK-a pita se zašto je Šimić uopće i uhićen, a USKOK nije ni planirao za njega tražiti istražni zatvor.

"Zašto se uopće uhićuje osoba za neko kazneno djelo s vremenskim odmakom počinjenja djela par godina unazad, znači kad u ovom trenutku to djelo nije počinjeno, nije ugrožena ničija sigurnost, ničiji život, te doista nema potrebe za oduzimanjem nečije slobode", rekla je odvjetnica Krklec.

Fabrizio Vižintin - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Nije Dario Šimić jedini koji je u lisicama snimljen tijekom akcije uhićenja. Prošli tjedan tako je priveden gradonačelnik Buja.

"Dobar dan, jeste dobro, vidite kako je ovo lijepo", kazao je Fabrizio Vižintin, gradonačelnik Buja (IDS) dok su ga privodili.

Fabrizio Vižintin - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Tako su privođeni i bivši ministri i mnogi drugi pred kamerama I pravosudni policajci drže se tih pravila.

"Kad imate izvođenje jedan na jedan, pravosudni policajac od 50-55 godina i osoba lišena slobode 20-25 godina, pa normalno da ćete mu staviti lisice jer tako sprječavate potencijalni bijeg ili potencijalni napad. A vi s lisicama na nogama niste pravo oduzeli, niti mu nekako naškodili. Neće u sudnicu doći plesati da ima skinute lisice", izjavio je Jelenko Krešo iz sindikata pravosudne policije.

"Ne jednom se dogodila situacija da, nakon što bi bio uhićenik, pritvorenik priveden, i kolege iz tužiteljstva ili suci zamolili da se skinu sredstva vezivanja, oni bi odgovorili da je njihova sigurnosna procjena rizika i da ta sredstva vezivanja moraju ostati", rekla je Krklec.

Dario Šimić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Ipak, razlike ima.

"Ajmo sad uzeti ljude koji su bili Rončević, Kalmeta, Beroš, Sanader, Čobanković, Žalac, pa ne mislim baš da će napasti pravosudnog policajca i pokušati bijeg, tako da se s te strane može gledati da nisu rizično opasni kao, ne znam, određene kriminalne skupine koje vide da nemaju što izgubiti", kazao je Krešo.

Zanimalo nas je i je li bilo pokušaja bijega, ali iz MUP-a na upit Dnevnika Nove TV nisu odgovorili.