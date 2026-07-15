Stigle tisuće prigovora na ispite državne mature: NCVVO objavio koliko ih je prihvaćeno

Na ispite iz državne mature zaprimljeno je 7.287 prigovora, od čega je 4.696 prigovora odbijeno, izjavio je u srijedu na konferenciji za novinare ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović.

Od ukupnog broja, 6.940 prigovora odnosilo se na bodovanje ispita prvoga stupnja, od kojih je odbijeno 4.378 ili 63,1 posto, a prihvaćeno 2.562 ili 36,9 posto. Na bodovanje ispita drugoga stupnja zaprimljeno je 347 prigovora, pri čemu je odbijeno 318 ili 92,8 posto, dok ih je prihvaćeno 25 ili 7,2 posto.

Od ukupno pisanih 111.251 ispita, njih 95.249 ili 85,6 posto ocijenjeno je pozitivno, a 16.002 ili 14,4 posto negativno. Od tog broja 12.515 ili 11,2 posto negativnih ocjena zabilježeno je u strukovnim školama, 2.507 ili 2,3 posto u gimnazijama te 980 ili 0,9 posto među ostalim pristupnicima.

Od redovnih pristupnika državnoj maturi (87,5 posto) gimnazijalci čine 41,1 posto, dok 58,9 posto otpada na učenike strukovnih škola. Ostali pristupnici čine 12,5 posto ukupnog broja.

U školskoj godini 2025./26. državnoj maturi je pristupio 29.481 učenik iz gimnazija, strukovnih i ostalih škola, a nakon uvaženih prigovora zabilježen je ukupan broj od 16.002 negativne ocjene, rekao je Filipović.

Istaknuo je kako je ove godine prvi put ponovno porastao broj kandidata na državnoj maturi. No ne radi se o demografskim promjenama, dodao je, nego o većem interesu učenika strukovnih škola i ostalih pristupnika kojima polaganje mature nije obvezno.

Naglasio je i kako među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovno polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate te kandidati iz inozemstva.

Ispite državne mature ocjenjivalo je 753 ocjenjivača, a provedeni su u 386 srednjih škola i šest ispitnih centara.