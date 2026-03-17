Silovao suprugu deset puta, oduzimao joj plaću, vrijeđao je i zabranjivao da vidi obitelj: Osuđen na 15 godina zatvora

Sudsko vijeće je u ponedjeljak nepravomoćno osudilo 66-godišnjaka iz Splita na 15 godina zatvora zbog silovanja i nasilja u obitelji.

Navodi se da je muškarac u deset navrata silovao svoju suprugu te ju je vrijeđao i ponižavao. Za svako je nedjelo dobio po pet godina zatvora, a za nasilje godinu dana te mu je to objedinjeno u jedinstvenu kaznu.

Nije se pojavio na izricanju presude, no obzirom da mu je izrečena kazna veća od pet godina, određen mu je istražni zatvor u kojem će biti do pravomoćne odluke.

Val nasilja

Proglašen je krivim jer je od 10. lipnja 2022. godine do 5. studenog iste godine u spavaćoj sobi i dnevnom boravku obiteljskog stana u noćnim satima u deset navrata, protiv želje i volje svoje supruge i usprkos tome što se ona fizički opirala i odgurivala ga govoreći mu da ne želi spavati s njim, silom svladavao njen otpor.

Skidao joj je odjeću i govorio da ima pravo raditi što hoće s njom dok je u njegovoj kući te je uporabom sile bez njezina pristanka izvršio spolne odnošaje, piše Slobodna Dalmacija.

Prema presudi, 66-godišnjak je također od lipnja 2015. do studenog 2023. godine supruzi, s ciljem da je ponizi i obezvrijedi, govorio da je kurva, da bi bila nitko i ništa da je on nije oženio, nazivao ju "dnom dna od žene" te ju optuživao za varanje i sramoćenje.

Supruzi je zabranjivao kontakte s obitelji i prijateljima, kontrolirao gdje se kreće te vršio na nju psihički pritisak da kaže tko su njeni ljubavnici. Nadalje, kako bi ju učinio financijski ovisnom o njemu, tjerao ju je da mu daje svoju plaću.

Žena se krajem studenog 2023. godine odvažila napustiti 66-godišnjaka, no to ga nije spriječilo da ju nastavi pratiti i uznemiravati na radnom mjestu i novom mjestu stanovanja.

Argumenti obrane

Obrana je tvrdila da se optužba temelji samo na iskazu žrtve te da ovaj kazneni postupak nije pokrenut njezinom prijavom već nakon što je policajac, postupajući po drugoj osnovi, saznao za moguće silovanje.

Pokušali su uvjeriti sud da su optužbe lažne jer se o incidentima žrtva nikome nije žalila, nastavila je živjeti sa mužem i nakon tih spornih događaja, nije od nikoga tražila nikakvu pomoć niti su se u njenom ponašanju moglo primjetiti ikakve promjene.

Obrana je pritom istaknula kako su ozbiljni sukobi između supružnika eskalirali tek nakon pokretanja postupka radi utvrđenja bračne stečevine i da tad dolazi do jačih međusobnih optužbi i konačno do pokretanja kaznenog postupka za silovanje.

Smatrali su da je motiv za podnošenje ovako ozbiljnih optužbi isključivo stjecanje povoljnije pozicije u sporu oko podjele imovine.