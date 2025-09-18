Oca raskomadao sjekirom pa godinama primao njegovu mirovinu

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor muškarcu (57) osumnjičenom da je 2012. godine ubio pa raskomadao svog oca (90) te dijelove tijela bacio u more.

Odluka o istražnom zatvoru je donesena zbog bojazni da osumnjičeni ne ponovi kazneno djelo. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz koristoljublja koje je osumnjičeni navodno počinio u stanu u Držićevoj ulici nakon čega je tijelo svog oca raskomadao sjekirom, umotao ih u papir i najlon te bacio u more na Žnjanu.

Dijelovi tijela ubijenoga pronađeni su kasnije na različitim lokacijama. Noga je pronađena u listopadu 2012. u splitskoj uvali Žnjan, trup tjedan dana kasnije na Zenti, a sve do prije koji dan se nije znao počinitelj.

Svih 13 godina od ubojstva osumnjičeni je uredno primao očevu mirovinu i živio u stanu u kojem mu je otac bio zaštićeni najmoprimac čime se okoristio za ukupno 78 tisuća eura pa je osumnjičen i za kazneno djelo prijevare. Klupko se razmotalo nakon što je policija utvrdila da je osobna iskaznica ubijenoga odavno prestala važiti.

Najmanja zakonom predviđena kazna za teško ubojstvo je 10 godina zatvora.