Policajci u hrabroj akciji spašavanja: "Pao je, udario glavom i počeo se utapati"
Piše Barbara Štrbac/DNEVNIK.hr,
17. rujna 2025. @ 20:45
Herojski čin dvojice riječkih policajaca. U nedjelju su u riječkoj luci od utapanja spasili njemačkog turista. Jedriličar je danas izišao iz bolnice i dobro se oporavlja. Sa svima je razgovarala naša Barbara Štrbac.
Odavno planirana tradicionalna nagrada ad hoc je dobila novu kategoriju i dva neplanirana laureata. Christian i Alen nagrađeni su za svoju nesebičnost i hrabrost. Sve se odvijalo u nedjelju u kasnim popodnevnim satima u riječkoj luci.