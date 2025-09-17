Policajci u hrabroj akciji spašavanja: "Pao je, udario glavom i počeo se utapati"

Odavno planirana tradicionalna nagrada ad hoc je dobila novu kategoriju i dva neplanirana laureata. Christian i Alen nagrađeni su za svoju nesebičnost i hrabrost. Sve se odvijalo u nedjelju u kasnim popodnevnim satima u riječkoj luci.

"Mi smo se tamo nalazili u neposrednoj blizini jedrilice i začuli smo tup udarac, kao da je netko upao u more", govori policajac Christian Majdandžić.

"Tada nam je prišao zaštitar trčećim korakom i zamolio nas za pomoć, rekavši da se osoba utapa, da je pala u more", prepričava policajac Alen Marmarac.

"Došli smo na mjesto događaja, uvidjeli osobu kako se utapa", kaže Christian.

"Između dviju jedrilica bio je gospodin u moru. Pao je prilikom prelaska s broda na kopno, poskliznuo se i udario glavom u aluminijski stup", priča Alen.

"U biti, on se već krenuo utapati. Bio je pri svijesti, ali to je sve..." odmahuje s glavom Christian.

Znali su da moraju odmah reagirati. Kako je točno tekla napeta akcija spašavanja, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac.