Zimsko vrijeme se nastavlja: Meteorolog otkriva kada stiže smirivanje, a gdje novi snijeg

"Snijeg pada diljem unutrašnjosti, a lokalno ga ima i u Istri i u Primorju, a nastavit će padati sljedeća dva dana. Dakle, smirivanje i stabilizaciju očekujemo tek u srijedu navečer", poručio je Vikić-Topić.
Kaže - do tad će najviše sniježnih padalina biti u gorskim dijelovima.
Vrijeme u Hrvatskoj - 3Foto:
DNEVNIK.hr
"Najviše će pasti u Lici i Gorskom kotaru, tamo očekujemo novih 30 do 50 cm do srijede navečer na ovaj postojeći snježni pokrivač. Međutim, bit će dosta snijega i u nizinama unutrašnjosti. Ovdje očekujemo nekih novih 10 do 20 cm.