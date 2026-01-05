Zimsko vrijeme se nastavlja: Meteorolog otkriva kada stiže smirivanje, a gdje novi snijeg

Snijeg je otežao promet putnicima diljem regije, a u Hrvatskoj posebno u Gorskom kotaru i Lici. Službe rašičišćavaju ceste, a savjet vozačima je - ne idite na put bez zimske opreme

Meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić najavio je da će ovakvo zimsko vrijeme potrajati barem još dan - dva.

Nikola Vikić - Topić Foto: DNEVNIK.hr

"Snijeg pada diljem unutrašnjosti, a lokalno ga ima i u Istri i u Primorju, a nastavit će padati sljedeća dva dana. Dakle, smirivanje i stabilizaciju očekujemo tek u srijedu navečer", poručio je Vikić-Topić.

Kaže - do tad će najviše sniježnih padalina biti u gorskim dijelovima.

Vrijeme u Hrvatskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Najviše će pasti u Lici i Gorskom kotaru, tamo očekujemo novih 30 do 50 cm do srijede navečer na ovaj postojeći snježni pokrivač. Međutim, bit će dosta snijega i u nizinama unutrašnjosti. Ovdje očekujemo nekih novih 10 do 20 cm.