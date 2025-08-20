Nevrijeme stiglo u Hrvatsku: U Istri ogroman pljusak, tuča u Umagu

Stigla je velika promjena vremena.

Dijelove Istre zahvatila je snažna kiša, a u Umagu je pala tuča. Kako javlja IstraMet, u kratko vrijeme palo je 100 milimetara kiše po metru kvadratnom.

Za Istru i Primorje DHMZ je za sutra upalio crveni meteoalarm.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za četvrtak, 21. kolovoza crveni meteoalarm za grmljavinsko nevrijeme za riječku regiju, objavio je u srijedu DHMZ na svojim internetskim stranicama.

"Prema jutru grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima. Vjerojatnost grmljavine veća od 80 posto", navodi DHMZ u objavi za četvrtak za riječku regiju.

Građanima savjetuje da poduzmu mjere samozaštite i djeluju prema savjetima nadležnih tijela.

"Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", upozorava DHMZ.

DHMZ je ranije u srijedu upozorio na nadolazeću promjenu vremena tijekom dana, a posebno u četvrtak i petak, kada će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a lokalno i grmljavinskih nevremena.

Termobarička dolina nad zapadnom Europom, u sklopu koje se nalazi i visinska ciklona, spuštat će se u Sredozemlje te će se tijekom petka premještati preko Hrvatske, a nad naše krajeve pristiže vlažan i ujedno nestabilan zrak, dodaje DHMZ.

Atmosfera će iznad Hrvatske biti vrlo nestabilna. Uz naoblačenje i jačanje jugozapadnog vjetra, na Jadranu i jakog te ponegdje i olujnog, treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena.

Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.

Pritom je moguća lokalno obilna oborina, uz pojavu urbanih i bujičnih poplava, ponajprije na području sjevernog Jadrana te ponegdje u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj.

DHMZ poziva na oprez zbog nestabilnih vremenskih uvjeta

Jugo će na moru biti jako, moguće i olujno, a i jaki pljuskovi bit će mjestimice praćeni olujnim vjetrom, i na obali i u unutrašnjosti. Nije isključena mjestimice i tuča, a na moru je povećana vjerojatnost za pojavu pijavica.

S pritjecanjem hladnijeg zraka u petak će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, no i dalje će biti nestabilno uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura zraka će se sniziti, osobito u unutrašnjosti.

DHMZ poziva na oprez s obzirom na vrlo nestabilne vremenske uvjete te razmjerno veliku vjerojatnost pojave lokalnih grmljavinskih nevremena uz olujan vjetar i obilnu kišu.

Savjetuje se redovito praćenje prognoza i upozorenja na opasne vremenske pojave na mrežnim stranicama DHMZ-a meteo.hr koje se redovito ažuriraju u skladu s vremenskom i hidrološkom situacijom i prognozama.