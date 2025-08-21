Zagreb u problemima: "Građani neće imati nikakve koristi, a troškovi bi mogli biti veliki"

U Zagrebu traje javna rasprava o planovima za spaljivanje otpada. Zelena akcija upozorava da bi Studija utjecaja na okoliš za Centar za gospodarenje otpadom, što predlaže gradska uprava, mogla prouzročiti ozbiljne ekološke i zdravstvene posljedice, ali i značajne troškove za Zagrepčane.

Iz Zelene akcije poručuju da postoje bolja rješenja koja već primjenjuju brojni europski gradovi. Na ovu Studiju građani svoje primjedbe mogu uputiti do 3. rujna.

"Diljem svijeta, diljem Europe, pa čak i u blizini, u Italiji, Sloveniji, postoje rješenja koja taj miješani otpad tretiraju tako da maksimalno iz njega još izvuku sirovine. No, grad Zagreb kroz ovaj centar realizira pripremu tog otpada za spaljivanje i dobivanje nekih malih količina energije. Pitanje je hoće li građani Zagreba imali ikakve koristi od toga. Smatramo da Grad Zagreb mora povući ovu studiju, da mora izgraditi novu studiju i primijeniti bolje i adekvatnije rješenje", rekao je potpredsjednik Zelene akcije Marko Košak.

Marko Košak Foto: DNEVNIK.hr