U vremenu kada povjerenje u medije slabi, a publika sve češće traži relevantne i uravnotežene informacije, pred novinarstvom stoji izazov – ali i prilika – da se iznova definira. Upravo će toj temi biti posvećena konferencija "Konstruktivno novinarstvo: korak prema vijestima kakve trebamo", koja će se održati 2. prosinca 2025. (utorak) od 10 do 16 sati u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu.

Konferencija će okupiti vodeće stručnjake i novinare iz Hrvatske i Europe, s ciljem da potakne razgovor o tome kako novinarstvo može biti pokretač pozitivnih promjena – bez odustajanja od profesionalnih standarda, kritičkog pristupa i odgovornosti prema javnosti.

Konstruktivno novinarstvo: Korak prema vijestima kakve trebamo Foto: HUDI

HUDI je prepoznao važnost ove inicijative i pridružio se kao partnerska organizacija konferencije. Uloga HUDI-ja u ovom kontekstu proizlazi iz njegova djelovanja na jačanju profesionalnih standarda digitalnog novinarstva, promicanju transparentnosti i inovacija u medijima te podršci projektima koji doprinose vjerodostojnosti i održivosti medijskog ekosustava. Sudjelovanjem u organizaciji konferencije HUDI potvrđuje svoju posvećenost poticanju praksi koje osnažuju povjerenje između medija i publike te otvaraju prostor za kvalitetniji javni dijalog.

Pokret koji vraća vjeru u novinarstvo

Konstruktivno novinarstvo posljednjih se godina snažno razvija u europskim redakcijama – od Danske i Njemačke do Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva – kao odgovor na rastući jaz između medija i publike. Umjesto da se fokusira isključivo na probleme i sukobe, ovaj pristup promiče dublje razumijevanje tema, istražuje moguća rješenja i potiče dijalog.

"U današnjem svijetu, u kojem algoritmi društvenih mreža i umjetna inteligencija biraju o čemu ćemo i kako biti informirati, a istodobno rastu netolerancija, isključivost, nespremnost na dijalog i dezinformacije, nužno je razgovarati o novoj i smislenijoj ulozi novinarstva i medija. Stoga konferencijom “Korak prema vijestima kakve trebamo” želimo potaknuti na razmišljanje i raspravu o tome kakvo novinarstvo i kakve vijesti su nam potrebne da bismo našli odgovor na ove negativne posljedice modernog svijeta i vratili povjerenje u medije. A za to nam sigurno treba dobro izvještavanje koje može biti nadahnuće za moguća rješenja problema s kojima je društvo suočeno i koje će nuditi priliku za konstruktivan društveni dijalog", izjavio je Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije.

Robert Tomljenović, zamjenik ravnatelja Agencije za elektroničke medije Foto: HUDI

Konferencija u Zagrebu donosi priliku da se hrvatski novinari i urednici izravno upoznaju s iskustvima onih koji su ovaj pristup već uspješno uveli u svoje redakcije.

Glavni govornici konferencije su:

Ulrik Haagerup , osnivač Constructive Institutea u Danskoj i jedan od najistaknutijih europskih zagovornika konstruktivnog novinarstva, koji je svojim radom promijenio način na koji redakcije pristupaju vijestima;

, osnivač u Danskoj i jedan od najistaknutijih europskih zagovornika konstruktivnog novinarstva, koji je svojim radom promijenio način na koji redakcije pristupaju vijestima; Peter Bro , profesor novinarstva na Sveučilištu Južne Danske , čiji istraživački rad obuhvaća teme povjerenja, odgovornosti i inovacija u medijima;

, profesor novinarstva na , čiji istraživački rad obuhvaća teme povjerenja, odgovornosti i inovacija u medijima; te međunarodni gosti iz europskih redakcija i novinarskih organizacija, koji će predstaviti konkretne primjere i alate za primjenu konstruktivnih praksi u svakodnevnom radu.

Radionice za urednike i novinare

Dan nakon konferencije, 3. prosinca, održat će se dvije specijalizirane radionice:

"Masterclass Konstruktivnog novinarstva" – namijenjen urednicima i novinarima koji žele uvesti konstruktivne pristupe u redakcijsku praksu,

– namijenjen urednicima i novinarima koji žele uvesti konstruktivne pristupe u redakcijsku praksu, "Workshop on Solutions Journalism" – fokusiran na metodologiju novinarstva usmjerenog na rješenja i primjenu u domaćem medijskom kontekstu.

Radionice će pružiti konkretne alate, metode i inspiraciju za svakodnevni novinarski rad u službi javnog interesa.

Konferenciju zajednički organiziraju Agencija za elektroničke medije i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, uz podršku Medijskog centra FPZG-a i Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI). Događaj se održava u sklopu mjere iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti “Uspostava sustava provjere točnosti informacija”, čiji su nositelji Agencija za elektroničke medije i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno, no broj mjesta je ograničen.

Prijaviti se možete putem obrasca.

