Vođa ilegalnih odlagališta nakon više od desetljeća u istražnom zatvoru: "Uvijek su bili unaprijed upozoreni. Bježali su"

Članovi obitelj Matković godinama se bave ilegalnim aktivnostima na području Zagreba. Najprije su ilegalno iskopavali šljunak, a onda su počeli s odlaganjem tona i tona otpada. Otac i sin, Ivica i Jakov Matković, više su puta napali ekipu Provjerenog koja je izvještavala o megaodlagalištima. Glave mu je konačno, nakon toliko godina upozorenja, došao ilegalni deponij na zagrebačkom Jankomiru.

Jedna od poznatijih lokacija je i Ježdovec, odakle je zagrebačka Čistoća samo prošle godine izvukla i zbrinula više od 43 tone otpada. Iza njega je i u Pavučnjaku kraj Samobora ostala ekološka katastrofa. Uslijed kiša brdo smeća prekriveno zemljom se urušilo, a prvi susjed strahuje od nepopravljivih posljedica.

"Navozili su smeće po 15, 20, 30 kamiona dnevno, i onda je tu bio bager svaki dan, konstantno. Cijelo selo, nas 18 kućanstava, ima pitku vodu, oko 800-900 metara od mene je taj bunar iz kojeg mi pijemo vodu. Ne samo ja, i mještani su upozoravali, svi skupa, to da se obustavi, da se nešto napravi, da se sanira, inspekcije smo razne zvali", ispričao je Anto Marić iz Pavučnjaka. "Dođu, odu i opet se po starome radi. Evo, sve donedavno, dok se to dogodilo i dok se vi novinari niste umiješali."

"Uhodana praksa kojoj država mora stati na kraj"

U Ježdovcu se godinama zatrpavaju čestice u vlasništvu Hrvatskih šuma, Grada Zagreba i Republike Hrvatske – obitelj nisu spriječile ni kazne od prije više od deset godina. Danas videonadzor postoji, ali iz Mjesnog odbora ne mogu biti zadovoljni. Prepreke postavljene na ulazima se zaobilaze, ne pomažu ni barikade koje su postavili mještani.

"Komunalni redari su više puta tu dolazili. Osobno sam išao tamo i razgovarao. Imamo i slike, imaju i oni. Ali uvijek, kad god bismo policiju nazvali ili nešto, ako su to radili, oni su uvijek bili unaprijed upozoreni tri-četiri sata. Bježali su kamioni, vozači i bageristi, znači nikoga nije tu bilo", dodao je Marić.

"To su firme koje se time bave doslovce kao kriminalnim biznisom i to su kaznena djela protiv okoliša, koja se u Hrvatskoj procesuiraju kao prekršaj. Dok god je to prekršaj s ovako smiješnim kaznama, taj problem se neće riješiti. Ovo je kazneno djelo, to je uhodana praksa i biznis kojem država mora stati na kraj", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević još 2024.

Danas je Jakov Matković u istražnom zatvoru - no ni DORH ni USKOK nisu ekipi Provjerenog mogli odgovoriti na pitanje hoće li kaznenom optužnicom biti objedinjena tri slučaja megaodlagališta.

