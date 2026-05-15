Zašto u Hrvatskoj nisu poželjni fitnes treneri iz Savezne Republike Brazil?

Jeste li uočili koju pogrešku u uvodu čitajući o treneru Miguelu? Osim grada Zagreba većina bi mnogima prošla ispod radara, a ima ih u svakoj rečenici – ukupno deset!

Sve te pogreške odnose se na apozicijske skupove, stoga ćemo se najprije podsjetiti što je uopće apozicija, a potom navesti i primjere pogrešne upotrebe.

Prema definiciji, apozicija je imenica koja pobliže označava drugu imenicu i s njom se slaže u padežu, a vrlo često i u rodu i broju. To je isključivo imenica koja dolazi uz vlastito ime (osobno ili zemljopisno) i označava širi pojam od imenice uz koju stoji, primjerice učiteljica Marija, gospodin Perić, rijeka Sava, grad Zadar.

Složimo se da se ne slažemo!

Ipak, nije uvijek slučaj da se apozicija i imenica uz koju stoji slažu u svim gramatičkim kategorijama. Zavirite li na kartu Hrvatske, točnije istok države, primijetit ćete da su imena mnogih naselja u množini i muškoga roda. Najpoznatiji takav primjer vjerojatno su Vinkovci, no u blizini su i Mirkovci, Petrovci, Andrijaševci, Negoslavci i mnogi drugi.

Dodamo li Vinkovcima apoziciju, reći ćemo grad Vinkovci – obje su imenice u muškome rodu, no grad je jednina, a Vinkovci množina. Selo Mirkovci primjer je pak apozicijskog skupa u kojemu se imenice ne slažu ni u rodu ni u broju. Nesklad u rodu postoji i u rijeci Bosutu i jezeru Jarunu.

Zašto je u uvodu najlakše uočiti pogrešku u izrazu "živi u grad Zagreb"? Upravo zato što imenice u sintagmi nisu u istom padežu. E, pa, kao što kažemo da živimo u gradu Zagrebu, trebali bismo reći i da je Miguel, koji dolazi iz Savezne Republike Brazila, bio u gradu Vinkovcima i selu Mirkovcima, vozio se kraj rijeke Bosuta i živi blizu jezera Jaruna. Dakle, u takvim sintagmama dekliniraju se obje sastavnice.

Što fali fitnes treneru?

Sveprisutni engleski uvukao se u hrvatski jezik i u nekim čestim jezičnim konstrukcijama, pa izraze u kojima apozicija dolazi nakon vlastitog imena čak i ne doživljavamo kao pogrešne. Postalo je sasvim uobičajeno reći Samsung mobitel i Facebook profil, što nije u duhu hrvatskoga jezika. Treba obrnuti poredak riječi u takvim izrazima ili im dodati prijedlog da se bolje uklope u naš jezični sustav; pravilno bi bilo mobitel Samsung i profil na Facebooku.

A što fali fitnes treneru? Pitate li lektore, reći će – spojnica. Kad se jedna do druge nađu dvije imenice koje označavaju jedan pojam, a prva od njih se ne sklanja, riječ je o polusloženicama, a one se pišu sa spojnicom. Pišemo fitnes-trener, šoping-centar, klima-uređaj, internet-senzacija i sl. U nekim slučajevima moguće ih je napisati da zvuče hrvatskije, odnosno zamijeniti stranu riječ hrvatskom ili jednu od imenica pretvoriti u pridjev. Tako bismo i za našeg Miguela mogli reći da je trener fitnesa i internetska senzacija, klima uređaj možemo nazvati i klimatizacijskim uređajem, a šoping centar na hrvatski se prevodi kao trgovački centar.

