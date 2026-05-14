DOZNAJEMO Matea O. dobila 30 dana pritvora, evo zbog čega

Matei O., dvadesetogodišnjoj djevojci koja je brutalno pretukla Filipinca u središtu Zagreba, određen je pritvor u trajanju od 30 dana.

Sud je na današnjem ročištu odredio 30 dana pritvora zbog opasnosti od ponavljanja djela s obzirom na njezinu nasilnu prošlost. Napad na Filipinca, naime, dogodio se dok je bila pod mjerama opreza zbog prijašnjeg nasilnog ispada.

Njezin odvjetnik Ivan Bandić rekao nam je da će na tu odluku suda uložiti žalbu.

Matea O. Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Kako je objavio Index.hr, Matea se nedavno okomila na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom, a tijekom tog sukoba navodno je dohvatila i nož.

Njezin odvjetnik uoči današnjeg ročišta potvrdio nam je da na jučerašnjem ispitivanju nije iznosila obranu. "Mogu vam samo reći da je rastresena i da jučer nismo iznosili obranu", rekao nam je njezin odvjetnik Bandić.

Pročitajte i ovo Otkrio detalje napada EKSKLUZIVNO Svjedočanstvo Filipinca kojeg je djevojka brutalno pretukla u Zagrebu: "I ja bih želio shvatiti..."

Pročitajte i ovo Incident u središtu metropole Tomašević se oglasio o brutalnom premlaćivanju Filipinca: "Zagreb mora ostati među najsigurnijim gradovima"

Mateu je kazneno prijavio napadnuti Filipinac nakon što ju je policija uhitila. Tereti je se za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda, zbog čega joj prijeti zatvorska kazna. Za izazivanje teških tjelesnih ozljeda predviđena je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora, a jednaka se kazna može izreći i za pokušaj.

Filipinac je u ekskluzivnoj ispovijesti za DNEVNIK.hr ispričao kako ga je prilikom izlaska iz noćnog kluba djevojka napala bez povoda, dok je jedan svjedok napada s kojim smo također razgovarali tvrdio da je povod bio pokušaj krađe torbice.

Matea je u Zagreb došla iz Čakovca, gdje je svojedobno trenirala borilačke vještine i nogomet.