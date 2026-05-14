Najsuvremenija tehnologija stigla u Hrvatsku: "To je nešto što se koristi sada, ta budućnost je već tu"

Na ovogodišnji Osijek Drone Expo stigle su najsuvremenije letjelice, a predstavljene su inovacije i nevjerojatne mogućnosti dronova. Tko želi ići, ili bolje, letjeti u korak s vremenom, mora pratiti ove suvremene trendove.

"To je nešto što se koristi sada. Danas. Nije to neka budućnost. Ta budućnost je već tu", rekao je Ivan Vidaković, organizator Osijek Drone Expoa.

Dronovi su prisutni svugdje: u industriji, vojsci, policiji, filmskoj industriji, sve češće i u poljoprivredi. Zamijenili su ne samo konja i plug, već i suvremene traktore, a mogu čistiti i zgrade.

Međutim, da biste letjeli, morate ishoditi dozvole. Mnogi misle da je te dozvole ishoditi danas dugotrajan i kompliciran proces, ali nije. Dozvole se izdaju lako i brzo, a izdaje ih Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.