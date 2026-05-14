Stižu nova pravila o kreditima: Bit će stroža, ali banke ostaju bez jedne od omiljenih praksi

Nacrt prijedloga Zakona o potrošačkim kreditima trebao bi donijeti značajne koristi za potrošače, posebno kad je riječ o većoj zaštiti, transparentnosti i financijskoj sigurnosti. Do promjena dolazi jer bi se od studenog trebala primjenjivati europska direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima.

Područje potrošačkog kreditiranja trenutno je uređeno Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, a imajući u vidu i obvezu prijenosa direktive, Ministarstvo financija je odlučilo donijeti novo zakonsko rješenje koje sve objedinjuje u jedan zakon.

Predloženim zakonom će se uspostaviti stroža pravila oglašavanja, tu je obveza davanja standardiziranih informacija, a zabranit će se i praksa "vezanja usluga", što između ostalog znači da se dobivanje kredita neće više moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku.

Stroža pravila, pravo na zaborav, usluge savjetovanja...

Uvest će se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti, pri čemu je ranije iz Ministarstva financija poručeno da nije namjera onemogućiti građane da dobiju kredit već se želi izbjeći situacija da bude odobren kredit nekome tko ga ne može otplaćivati.

Područje primjene proširuje se na dodatne oblike potrošačkih kredita, kao što su oni "rizičniji", bez naknada i s vrlo kratkim rokom otplate, uvodi se "pravo na zaborav" bivšim onkološkim bolesnicima prilikom izračuna police osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu, a preciznije se uređuje i pružanje savjetodavnih usluga od strane vjerovnika i kreditnih posrednika.

Tu je i poticanje razvijanja financijske pismenosti potrošača te besplatna usluga savjetovanja o dugu za potrošače koji imaju ili bi mogli imati financijskih poteškoća u otplati kredita, za što će biti zadužena Fina.

Uvode se i značajne novine u pogledu nadležnosti i postupka ishođenja odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja i posredovanja u potrošačkom kreditiranju, kao i u pogledu nadležnosti za provedbu nadzora nad subjektima koji pružaju navedene usluge. Hrvatska narodna banka (HNB) će tako imati nadležnost nad izdavanjem odobrenja vjerovnicima i kreditnim posrednicima u potrošačkom kreditiranju te ovlasti nadzora nad istim subjektima.

Novim zakonom se propisuje da će HNB, kada utvrdi činjenice i okolnosti da usluge iz područja potrošačkog kreditiranja pružaju osobe bez odobrenja, o tome bez odgode morati obavijestiti DORH te, prema potrebi, i drugo nadležno nadzorno tijelo.