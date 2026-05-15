Na Kubu sletio avion kakvog nisu vidjeli godinama: Odnosi su sve zategnutiji

Direktor CIA-e John Ratcliffe predvodio je u četvrtak američko izaslanstvo u Havani na sastanku s kubanskim vladinim dužnosnicima, dok se otok suočava s kolapsom energetskog sektora usred sve zategnutijih odnosa sa SAD-om.

"Nakon zahtjeva američke vlade da se u Havani primi izaslanstvo kojim predsjeda direktor CIA-e John Ratcliffe, Revolucionarna direkcija odobrila je realizaciju tog posjeta i sastanak s predstavnikom Ministarstva unutarnjih poslova", stoji u priopćenju kubanske vlade.

Sastanak s čelnikom CIA-e, iste agencije koju Kuba već dugo optužuje za sabotiranje svoje revolucije, dolazi u trenutku kada su napetosti između nekadašnjih hladnoratovskih protivnika dosegnule najvišu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Havana je priopćila da su njezini dužnosnici na sastanku naglasili ako Kuba ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti SAD-a te da ne postoje legitimni razlozi da se nalazi na američkom popisu država pokrovitelja terorizma, na koji ju je uvrstila Donald Trumpova administracija.

Također su inzistirali na tome da zemlja ne skriva, ne podržava i ne financira teroriste, za što je SAD već dugo optužuje, te su negirali da na njezinu teritoriju postoje strane vojne ili obavještajne baze.

Dva izvora upoznata sa sastankom potvrdila su CNN-u da je direktor CIA-e otputovao na Kubu. CIA je na X-u objavila fotografije Ratcliffeova sastanka s kubanskim dužnosnicima.

Vijest o sastanku dolazi samo dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump sugerirao da se njegova administracija priprema za razgovore s Kubom, tvrdeći da je otok "propala država" koja traži pomoć usred sve dublje ekonomske krize.

Predsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je njegova administracija nedavno pojačala sankcije protiv Kube i nekoliko mjeseci nakon što je de facto uvela naftnu blokadu toj zemlji. Dolaze i nakon što je američka vojska pojačala obavještajne letove uz obalu Kube.

Osim jedne pošiljke donirane ruske nafte, kubanski dužnosnici kažu da im je SAD više od četiri mjeseca onemogućio bilo kakve isporuke nafte. Ruska donacija iz kraja ožujka potrošena je, a zalihe nafte koje pokreću dotrajalu otočnu elektroenergetsku mrežu gotovo su iscrpljene, rekao je kubanski ministar energetike i rudarstva Vicente de la O Levy u televizijskom obraćanju u srijedu navečer.

Ministrovi komentari uslijedili su samo nekoliko sati nakon što je State Department priopćio da SAD otoku nudi 100 milijuna dolara pomoći za provedbu "značajnih reformi kubanskog komunističkog sustava".

Sljedećeg dana kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel sugerirao je na X-u da bi Kuba bila otvorena za primanje pomoći iz SAD-a, ali da bi ukidanje ili ublažavanje blokade bilo poželjnije.

Kao dio paketa pomoći, SAD je ponudio donaciju Starlink terminala koji bi proširili povezanost na otoku, ali i razbili monopol kubanske vlade nad internetom.

Prošlog mjeseca visoko američko izaslanstvo sastalo se s kubanskim vladinim dužnosnicima na Kubi, dok je Trumpova administracija pojačavala napore da pritisne Havanu na postizanje dogovora. Visoko izaslanstvo State Departmenta naglasilo je da Havani istječe vrijeme "za provedbu ključnih reformi koje podupire SAD prije nego što se okolnosti nepovratno pogoršaju", rekao je dužnosnik američkog State Departmenta.

Američko izaslanstvo naglasilo je "potrebu Kube da provede značajne ekonomske i upravljačke reforme kako bi povećala konkurentnost, privukla strana ulaganja i omogućila rast predvođen privatnim sektorom", prema riječima dužnosnika.

Izaslanstvo je također zatražilo da kubanska vlada oslobodi političke zatvorenike i poveća političke slobode, rekao je dužnosnik, te je izrazilo zabrinutost "zbog stranih obavještajnih, vojnih i terorističkih skupina koje djeluju uz dopuštenje kubanske vlade manje od 100 milja od američkog kopna".

Bio je to prvi put da je zrakoplov američke vlade sletio na Kubu, ne računajući američku bazu u Guantanamo Bayu, od 2016. godine, kada je bivši predsjednik Barack Obama posjetio otok u sklopu nastojanja da se prošire odnosi s Havanom.