Virus otkriven u voću iz susjedstva! Inspekcija hitno reagirala u tvrtki, koja surađuje i s hrvatskim proizvođačima

Srbijansko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva poduzelo je sve mjere zbog utvrđene prisutnosti hepatitisa A u zamrznutoj mješavini bobičastog voća tijekom službene kontrole na tržištu Njemačke, priopćeno je iz tog ministarstva.
Kako je navedeno, povodom slučaja pošiljke zamrznute mješavine bobičastog voća, u kojoj je tijekom službene kontrole na tržištu Njemačke utvrđena prisutnost virusa hepatitisa A, Ministarstvo poljoprivrede jučer je putem RASFF sustava za brzo uzbunjivanje i obavještavanje o hrani primilo obavijest u vezi s predmetnom pošiljkom, čiji je proizvođač tvrtka "Frigo-Paun" d.o.o. iz Požege.
Detalji o podrijetlu i kontroli
U obavijesti se navodi kako je riječ o mješavini mekog voća različitog podrijetla, koja je sadržavala malinu i kupinu iz Srbije, kao i jagodu, crveni i crni ribiz te divlju borovnicu podrijetlom iz Poljske.
Odmah po primitku obavijest je proslijeđena fitosanitarnoj i poljoprivrednoj inspekciji radi poduzimanja svih mjera u skladu s nadležnostima, navedeno je u priopćenju.
Poljoprivredna inspekcija provodi službenu kontrolu u poduzeću "Frigo Paun", dok će fitosanitarna inspekcija, na temelju dobivenih podataka o sljedivosti, nastaviti kontrole i kod proizvođača maline i kupine iz Srbije.
Ako se predmetna pošiljka vrati u Republiku Srbiju, granična fitosanitarna inspekcija obavit će pregled pošiljke i uzorkovanje radi laboratorijskog ispitivanja na prisutnost navedenog patogena, dodaju iz ministarstva.
Prema podacima RASFF-a, Njemačka je isti virus u smrznutom voću iz Srbije pronašla i 10. srpnja 2025. godine, u kolovozu 2022. hepatitis A otkriven je u zamrznutom voću iz Belgije, pri čemu je Srbija navedena kao jedna od zemalja podrijetla voća.
Dodajmo kako spomenuto poduzeće surađuje i s hrvatskim proizvođačima.
Proizvodi koje plasiraju u Hrvatsku
Tvrtka je registrirana za preradu i konzerviranje voća, a u Hrvatsku izvozi isključivo asortiman duboko zamrznutog bobičastog voća namijenjenog daljnjoj industrijskoj preradi i pakiranju:
Zamrznuta malina (Rolend i Griz): "Rolend" označava pojedinačno zamrznute cijele plodove prve klase, dok je "Griz" lomljeno voće koje se koristi kao sirovina.
Zamrznuta kupina: Cijeli zamrznuti plodovi namijenjeni prehrambenoj industriji.
Zamrznuti voćni miksevi (Berry Mix): Mješavine bobičastog voća (maline, kupine, jagode, ribizli) namijenjene ugostiteljstvu ili daljnjem pakiranju u vrećice za maloprodaju.
Aktualni poslovi i uloga na hrvatskom tržištu
Suradnja s hrvatskim gospodarskim subjektima bazira se na dvama ključnim poslovnim modelima:
Opskrba prehrambene industrije (sirovina): Frigo-Paun prodaje zamrznute maline i kupine hrvatskim prerađivačima voća. Te tvrtke koriste njihove plodove kao bazu za proizvodnju džemova, marmelada, voćnih jogurta, sirupa, sokova te kao punjenja za konditorsku i pekarsku industriju.
Proizvodnja za trgovačke marke (Private Label): Tvrtka ugovara uslužno pakiranje voća. Veliki distributeri i trgovački lanci u Hrvatskoj uvoze njihovo zamrznuto voće u rinfuzi, a zatim ga u hrvatskim pakirnicama pakiraju pod nazivima robnih marki samih trgovačkih lanaca (tzv. private label proizvodi). Zbog toga potrošači na policama ne vide brend "Frigo-Paun", već domaće robne marke unutar kojih se nalazi uvozno voće.
S obzirom na to da je trenutačno izdana europska zabrana izvoza zbog zdravstvenog nadzora, svi ti ugovoreni poslovi i isporuke sirovina prema hrvatskim pogonima nalaze se u stanju privremene obustave.
Provjera deklaracija na zamrznutom voću jedini je način da u trgovini saznate podrijetlo plodova i utvrdite radi li se o uvozu iz Srbije.
Kako čitati i provjeriti deklaraciju u trgovini
Hrvatska pravila i pravila EU-a obvezuju proizvođače na transparentnost. Prilikom kupnje možete provjeriti tri ključne stavke:
Zemlja podrijetla: Na poleđini pakiranja potražite oznaku "Zemlja podrijetla: Srbija" ili "Uvezeno iz: Srbija".
Nejasne formulacije: Ako na pakiranju piše "Proizvedeno u Hrvatskoj" ili "Pakira: [Naziv hrvatske tvrtke]", to ne znači da je voće domaće. Obvezno potražite dodatni sitni tisak koji označava podrijetlo same sirovine (npr. "Podrijetlo sirovine: izvan EU-a" ili "Podrijetlo: Srbija").
Mješavine voća: Kod miješanog bobičastog voća (Berry Mix), proizvođač mora navesti podrijetlo za svaku vrstu voća ako dolaze iz različitih država (npr. Malina: Srbija, Jagoda: Poljska).
Zarazna bolest
A što je virus hepatitisa A?
Riječ je o zaraznoj bolesti jetre, poznatijoj i kao zarazna žutica tipa A. Izvor zaraze je oboljela osoba s tipičnim ili atipičnim simptomima.
Najčešće se prenosi direktnim kontaktom preko ruku kontaminiranih fekalijama koje sadrže virus. Zaraza se može prenijeti i posredno, preko kontaminiranih predmeta ili zagađene vode, što je poseban problem u područjima s lošom opskrbom. Najčešće se širi u obiteljskim krugovima, školama, vrtićima i sličnim ustanovama.
Riječ o relativno blagoj bolesti s dobrom prognozom, rijetkim komplikacijama i niskom smrtnošću (manje od jednog smrtnog slučaja na tisuću pacijenata s manifestnom žuticom, posebno u kategoriji djece mlađe od pet godina i osoba starijih od 50 godina). Za prevenciju su ključne higijenske navike.