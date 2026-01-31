Nevjerojatna prijevara! "Policajci" prijetili pretresom kuće i dolaskom interventne pa opelješili muškarca

Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad četvoricom muškaraca u dobi od 26, 30, 30 i 38 godina zbog sumnje da su prevarili 63-godišnjeg muškarca.

Za još jednom muškom osobom policija traga.

Prema policijskom priopćenju, u kolovozu prošle godine jedan od osumnjičenih nazvao je 63-godišnjaka i lažno se predstavio kao policijski službenik. Rekao mu je da policija provjerava krivotvorene novčanice te da je jedna takva navodno u njegovu posjedu.

Tijekom razgovora tražio je da mu kaže ima li novčanice od 50 eura i da pročita njihove serijske brojeve. Zatim mu je rekao da novac mora odnijeti u FINA-u na provjeru, ali da mu za to treba policijska potvrda koju će donijeti njegov kolega. Uvjeravao ga je da će mu ta potvrda omogućiti povrat novca, a da bi u suprotnom počinio kazneno djelo jer koristi krivotvorene novčanice.

Kako bi ga zadržao na liniji, inzistirao je da ne prekida poziv. Za to vrijeme muškarac je pripremio novac i javio da je spreman.

Ubrzo je na adresu oštećenog u Dubravi došao drugi osumnjičeni, koji se također lažno predstavio kao policajac i pokazao lažnu službenu iskaznicu. Ušao je u kuću, javio se na mobitel oštećenog i slušao upute osobe s druge strane linije. Kada je oštećeni stavio novac na stol očekujući fotografiranje, osumnjičeni je pitao ima li još novca, a zatim uzeo 5500 eura i pobjegao iz kuće.

Oštećeni je potrčao za njim, ali je osumnjičeni ušao u automobil kojim je upravljao treći osumnjičeni te su pobjegli. Policija sumnja da su kasnije međusobno podijelili novac.

Dan ranije, ista skupina pokušala je prevariti istog muškarca. Nepoznata osoba tada ga je nazvala i lažno se predstavila kao policajac, također tvrdeći da se radi o krivotvorenim novčanicama.

"Nakon što su prvoosumnjičeni i petoosumnjičena muška osoba shvatili da je oštećeni doveden u zabludu i da je povjerovao da se radi o policijskim službenicima, prvoosumnjičeni je nazvao više puta drugoosumnjičenog i trećeosumnjičenog koji su osobnim automobilom došli do adrese stanovanja oštećenog, a na koje vozilo su prethodno učvrstili nepripadajuću zagrebačku registarsku pločicu", priopćila je policija.

Jedan od muškaraca se lažno predstavio kao policijajac te pokazao značku policije nalik na pravu, a potom je ušao u kuću gdje je fotografirao novčanice te upitao 63-godišnjaka gdje je ostatak novca da provjeri serijske brojeve.

Kada je oštećeni rekao da nema više novca, zaprijetio mu je pretresom kuće i dolaskom interventne policije te ga izveo u dvorište zajedno s članicom obitelji. Tada su primijetili da automobil nema prednju registarsku pločicu i shvatili da je riječ o prijevari, nakon čega su rekli da će pozvati policiju. Osumnjičeni su tada pobjegli bez novca.

Nakon dovršenog istraživanja policija je podnijela posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osumnjičeni se već nalaze u istražnom zatvoru, dok se za jednom osobom još traga.

Policija ponovno poziva građane na oprez.

"Policijski službenici nikada telefonom ne provjeravaju financijsko stanje građana niti ih telefonom obavještavaju da kod sebe imaju lažni novac", upozorava policija.

Stoga, ako zaprimite ovakav ili sličan poziv, budite sumnjičavi. "Prekinite poziv i o tome odmah obavijestite sebi najbližu osobu odnosno osobu u koju imate povjerenje i policiju na broj 192", dodaju.

Također, koristimo priliku podsjetiti na oblik prijevare kada počinitelji stvarajući privid situacije u kojoj je potrebna hitna medicinska pomoć članu obitelji, a oni se lažno predstave kao liječnici za cilj imaju otuđiti novac.

Upozoravaju i na prijevare u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici i tvrde da je članu obitelji hitno potrebna medicinska pomoć kako bi iznudili novac.