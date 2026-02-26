NE ODUSTAJU
Stanovnici više nemaju strpljenja: "Na rubu sam suza. Gdje je Oleg Butković? Sigurno zna za ovaj prosvjed"
26. veljače 2026. @ 17:39
Iako je prema dokumentaciji gradnja legalna, mještani okupljanjem i pjesmom poručuju da neće odustati od zaustavljanja gradnje.
Stanovnici Šimuna na otoku Pagu više nemaju strpljenja.
Organizirali su drugi mirni prosvjed zbog početka gradnje ugostiteljskog objekta na dijelu plaže. Investitor je s radovima već počeo.
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže - 2
Iako je prema dokumentaciji gradnja legalna, mještani okupljanjem i pjesmom poručuju da neće odustati od zaustavljanja gradnje i uništavanja bisera svog mjesta.
Od Grada traže što prije rješenje za ovaj problem.
"Oleg Butković - gdje je on sada? Zašto nije s nama. Sto posto zna za ovaj prosvjed. Na rubu sam suza jer mi je teško. Jako teško", poručila je mještanka Marija Fabijanić.
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže - 3
"Nada umire nama posljednja. Stvarno se nadamo da do nekog rješenja dogovora može doći i da se očuva ova plaža", poručila je Marta Drakula-Fabijanić.
Predsjednik mjesnog odbora Šimuni Marin Fabijanić tvrdi da je investitor bagerom pokrčio zemlju i uništio javni put koji je postojao godinama te nasuo beton.
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže - 5
"Za ovo krivim sustav jer je omogućio da dođe do ovog da mi moramo prosvjedovati umjesto da je ranije zaustavio ovo i čuo žalbu mještana prije 20 godina", poručio je Fabijanić.