Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NE ODUSTAJU

Stanovnici više nemaju strpljenja: "Na rubu sam suza. Gdje je Oleg Butković? Sigurno zna za ovaj prosvjed"

Piše DNEVNIK.hr, 26. veljače 2026. @ 17:39 komentari
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže - 1
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže - 1 Foto: Vijesti u 17
Iako je prema dokumentaciji gradnja legalna, mještani okupljanjem i pjesmom poručuju da neće odustati od zaustavljanja gradnje.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    istraga u Turskoj

    Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
  2. Real Madrid
    Što mu je to trebalo?

    Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
  3. llustracija; F-16
    Crni niz

    Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Istraživanje Dnevnika Nove TV: Podrška vladi 31%, Milanoviću 45
Crobarometar
Istraživanje Dnevnika Nove TV: Što Hrvati misle o radu Vlade i predsjednika? Pala podrška jednom političaru
Mještani Šimuna digli glas zbog zatvaranja plaže
NE ODUSTAJU
Stanovnici više nemaju strpljenja: "Na rubu sam suza. Gdje je Oleg Butković? Sigurno zna za ovaj prosvjed"
Svinjogojstvo na koljenima: Cijena proizvodnje i do 15 posto viša od prodajne
Velika kriza
Svinjogojstvo pred slomom: "Preplavljeni smo mesom iz EU, propadamo iz dana u dan"
Državna tajnica Rogić Lugarić: Od uvođenja eura "izgubili" smo 1100 mjenjačnica
Novi zakon
Od 1300 mjenjačnica ostalo ih samo 200: Država uvodi nova pravila i mogućnost privremenog oduzimanja gotovine
U velikoj akciji Europola zaplijenjeni ilegalni lijekovi vrijedni 33 milijuna eura
VELIKA AKCIJA EUROPOLA
Otkriveni tajni laboratoriji i zaplijenjeni lijekovi vrijedni 33 milijuna eura: "Građani moraju biti oprezni..."
Ministar vanjskih poslova Grlić Radman u službenom posjetu Sjevernoj Makedoniji
Međunarodna suradnja
Nastavak bliske suradnje: Ministar u Sjevernoj Makedoniji s državnim vrhom o jačanju veza
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Nova kineska taktika: Elektronička obmana iznad Južnog kineskog mora
GENERALNA PROBA
Kineski vojni dronovi izvode nešto što do sada nije viđeno: Sprema li se invazija?
Direktor kineske kompanije radnicima podijelio 26 milijuna dolara u gotovini
Gazda iz snova
VIDEO Šef okupio radnike pa pred njih istresao milijune dolara: "Uzmite koliko možete, znam da se mučite s kreditima"
Uhićene dvije odgajateljice iz Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su zlostavljale dijete
"VRIŠTAO JE"
Užas u susjedstvu! Uhićene dvije odgajateljice: "Jedna je dječaka ugurala u premalu hranilicu, a onda..."
Kundid: "Više od 700 poziva na temeljno osposobljavanje, sedmero dalo priziv savjesti"
vojno osposobljavanje
Objavljeno koliko je poslano poziva za vojni rok i koliko mladih ne želi služiti
Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav 8
Energetska kriza
Eskalacija sukoba, Orban raspoređuje vojsku!
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s izuzetno niskim IQ-om" 5
Salva uvreda
Trump izvrijeđao legendarnog glumca: "On je bolesna i poremećena osoba s iznimno niskim IQ-om"
Direktor kineske kompanije radnicima podijelio 26 milijuna dolara u gotovini 5
Gazda iz snova
VIDEO Šef okupio radnike pa pred njih istresao milijune dolara: "Uzmite koliko možete, znam da se mučite s kreditima"
Srpski ministar unutarnjih poslova hitno hospitaliziran 4
Na respiratoru
Ivica Dačić završio u bolnici: Liječnici se bore za njegov život
Dalija Orešković o neugodnosti ispred stana njezinih roditelja 3
"Netko si je dao truda"
Orešković: "Crtaju mi metu na čelu, a mojim roditeljima je netko zabio nož u teglu cvijeća"
Orban pobijesnio na Zelenskog: "Četiri godine nas gurate u rat!" 3
energetski rat
Orban pobjesnio na Zelenskog: Tjerate nas u rat!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Pao turski borbeni avion, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
istraga u Turskoj
Pao borbeni avion kod autoceste, pilot poginuo: Utvrđuju se uzroci
Pad aviona u Yeongjuu izazvao požar
Crni niz
Četvrti pad vojnog aviona u jednom danu: Srušio se F-16
Umjesto vila, u Podstrani niče "najljepša škola u Hrvatskoj"
Za više od 500 djece
Umjesto vila grade najljepšu školu u Hrvatskoj: "Ovakav pogled nema nijedna"
show
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje
urnebes
Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''
Novi bliski trenuci Pedra Pascala i Rafaela Olarra
uživaju!
Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori
Iris Livaja čestitala je rođendan sinu Lorenzu emotivnom objavom na Instagramu
čestitke!
Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
zdravlje
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
Unatoč tuširanju i dezodoransu
Nedostatak ova 3 vitamina i minerala može utjecati na vaš tjelesni miris!
Proteini ili vlakna za doručak – što je bolje za mršavljenje? Rezultati bi vas mogli iznenaditi
"Doručkujte kao kralj!"
Proteini ili vlakna za doručak – što je bolje za mršavljenje? Rezultati bi vas mogli iznenaditi
zabava
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
Raskrinkan
Influencer razotkriven u prijenosu uživo nakon što mu je ukradena kapa
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Jao…
"Koliko se nedužnih života izgubilo zbog ovakvih": Snimka iz Novog Zagreba šokirala gledatelje
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
tech
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Velika prilagodba
Lockheed Martin predstavio "Raptor 2.0", poboljšanu verziju jednog od najmoćnijih američkih borbenih zrakoplova
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
Namjerno ubijeni
Masovna grobnica iz Željeznog doba u Srbiji otkrila stravičnu razinu nasilja nad djecom i ženama
sport
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Niko Kristian Sigur kažnjen s tri utakmice zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću!
Sankcije su izrečene
Stigla kazna za Sigura zbog pljuvanja prema Radeljiću: Evo koliko dugo će Hajduk biti bez njega
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
A TKO DRUGI
Je li Dalić napokon riješio pitanje napadača za SP 2026.? Nahvalio ga i poručio da mu treba
tv
Tajne prošlosti: Jedva su uspjeli obuzdati vatru
TAJNE PROŠLOSTI
Jedva su uspjeli obuzdati vatru
Tajne prošlosti: Shvatio je da ona traži samo uzbuđenje u životu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Shvatio je da ona traži samo uzbuđenje u životu
Kumovi: Nije baš raspoložena, a on to očito ne primjećuje
KUMOVI
Kumovi: Nije baš raspoložena, a on to očito ne primjećuje
putovanja
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Paratha Smaaash
Burgeri kakve još niste probali u Zagrebu: Novo mjesto za ljubitelje street fooda u centru grada
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
Novo čudo u Kini
Nebeski most: Horizontalni neboder s, naravno, staklenim podom
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Od chatbota do polikinike
Božo Šaravanja: Wiener uskoro otvara polikliniku u Novom Zagrebu
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
lifestyle
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
Uređenje stana od 40 kvadrata u kojem je maksimalno iskorišten svaki centimetar
ODLIČAN JE
Ovako se uređuje stan kada je svaki centimetar važan: Zavirite u dom od 40 kvadrata koji ima baš sve
sve
Real Madrid se oglasio u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Što mu je to trebalo?
Real Madrid oglasio se u ponoć nakon šokantne scene: "Hitno ga izbacujemo iz kluba!"
Niko Kristian Sigur kažnjen s tri utakmice zbog pljuvanja prema Stjepanu Radeljiću!
Sankcije su izrečene
Stigla kazna za Sigura zbog pljuvanja prema Radeljiću: Evo koliko dugo će Hajduk biti bez njega
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
Crespi d’Adda
Zamrznut u vremenu: Talijanski gradić u kojem su smjeli živjeti samo tvornički radnici i njihove obitelji
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene