VIDEO/FOTO Kaos na cestama zbog nesreća i zatvaranja tunela: "Kolona je nepregledna, ljudi su ugasili aute. Cirkus"

Pojačan promet na hrvatskim cestama u nekoj se mjeri mogao očekivati uoči produženog vikenda, no prometne nesreće dovele su do pravog kaosa i kilometarskih kolona u više dijelova zemlje.

Prema podacima HAK-a, na autocesti A3 zbog prometne nesreće između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom u koloni od oko 15 kilometara.

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A6, kod čvora Vrata i tunela Sleme na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h﻿.

Pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika, na autocesti A1 kolona je oko 2 kilometra. Tunel se povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga.

"Ljudi su ugasili automobile. Pola sata čekamo ispred zatvorenog tunela na Brinju. Kolona je ogromna, nepregledna. Ne pomiče se. Već više od pet sati putujemo iz Zagreba", ispričala je čitateljica za DNEVNIK.hr.

"Iza tunela je otvorena samo jedna traka. Cirkus", dodala je.

Kolone i na granicama

Gužve su i na graničnim prijelazima - na državnoj cesti DC5 i Graničnom prijelazu Stara Gradiška vozi se uz privremenu regulaciju prometa, kao i u Slavonskom Brodu.

Oko 21:30 na prijelazu Stara Gradiška čekalo se do dva i pol sata, a u Jasenovcu i Dvoru i više, čak četiri.

