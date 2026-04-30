Drastičan pad prodaje u Hrvatskoj: Pogledajte koliko košta kvadrat u vašem gradu

Hrvatska bilježi značajan pad prodaje nekretnina. U godinu dana ukupna vrijednost prodanih nekretnina pala je za 17 posto, a broj kupoprodajnih ugovora smanjen je za 22 posto.

Najviše su se prodavali stanovi, zatim zemljišta i kuće. Najveći broj ugovora ostvaren je u Zagrebu, gdje je realizirano više od 13 tisuća kupoprodaja. Slijede Zadar, Rijeka, Osijek i Split. Cijene stanova i dalje su najviše na obali. U Zagrebu je medijalna cijena kvadrata iznosila 2229 eura, dok je u Splitu dosegnula više od 4000 eura. Visoke cijene bilježe i Dubrovnik i Opatija. S druge strane, najjeftinije nekretnine su u Lici i Gorskom kotaru, gdje se kvadrat može naći i za manje od 750 eura.

