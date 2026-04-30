FOTO Na cestama kilometarske kolone, počeo je produženi vikend

Pred nama je produženi vikend, a gužve su već počele.

HAK u 14:30 javlja o pojačanom prometu i kolonama na više autocesta.

Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga je oko tri kilometra.

Na autocesti A1 između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika pojačan je priljev vozila u zoni radova na 129. kilometru, gdje je kolona duga oko dva kilometra.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u smjeru Rijeke također je pojačan promet u zoni radova na 26. kilometru, uz kolonu dugu oko dva kilometra. Povremeno se zbog sigurnosnih razloga zatvara tunel Čardak.

Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre i Opatije kolona je duga oko tri kilometra.

Gužve na naplatnim kućicama Lučko zbog produženog vikenda - 3 Foto: Igor Soban/Pixsell

Gužve na naplatnim kućicama Lučko zbog produženog vikenda - 2 (Foto: Igor Soban/Pixsell)

Gužve na naplatnim kućicama Lučko zbog produženog vikenda - 1 Foto: Igor Soban/Pixsell

Prometna prognoza za četvrtak

Pojačan promet očekuje se u četvrtak poslijepodne na izlazima iz većih gradova, a potom i na glavnim cestovnim pravcima.

Najizraženije gužve očekuju se u smjeru juga na autocestama A1 Zagreb – Split – Ploče i A6 Rijeka – Zagreb, ali i prema istoku na autocesti A3 Bregana – Lipovac. Pojačan promet očekuje se i na Istarskom ipsilonu te na Krčkom mostu, javio je HAK ranije.

Prometna prognoza za 1. maj

U drugom dijelu dana, uz slabljenje bure, očekuje se postupno ukidanje zabrana za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. U ostatku zemlje vozit će se uz povoljne vremenske uvjete.

Zbog praznika sutra očekujemo povećanu gustoću prometa na svim važnijim cestama koje vode prema moru, uključujući autoceste A1, A6, Istarski ipsilon, državnu cestu DC1, Jadransku magistralu i Krčki most. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta, naplata i tunela te na prilazima turističkim središtima.

Sutra od 14 do 23 sata na pojedinim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Dulja čekanja, osobito u putničkom prometu, očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Zbog bure u prvom dijelu dana moguće su poteškoće u pomorskom prometu.