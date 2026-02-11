Grmiti ili grmjeti

Ako su glagoli tvoreni od iste osnove nastavcima -iti i -jeti istoznačni, prednost se daje glagolima na -jeti. Stoga je pravilno voljeti, letjeti, visjeti, grmjeti, a ne voliti, letiti, visiti, grmiti. Ipak, treba uzeti u obzir da se neki takvi parovi značenjski razlikuju, npr. crveniti znači 'činiti što crvenim', 'bojiti što u crveno' (crveniti usnice), a crvenjetiznači 'postajati crvenim' (Djevojčica se crvenjela od srama.), slabiti znači 'činiti slabim' (Bolest ga je postupno slabila.), slabjeti znači 'postajati slabim' (Njihova želja za vlašću je slabjela.).