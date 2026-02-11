Kako se piše – grmiti ili grmjeti?

Piše se grmjeti.

Ako su glagoli tvoreni od iste osnove nastavcima -iti i -jeti istoznačni, prednost se daje glagolima na -jeti. Stoga je pravilno voljeti, letjeti, visjeti, grmjeti, a ne voliti, letiti, visiti, grmiti. Ipak, treba uzeti u obzir da se neki takvi parovi značenjski razlikuju, npr. crveniti znači 'činiti što crvenim', 'bojiti što u crveno' (crveniti usnice), a crvenjeti znači 'postajati crvenim' (Djevojčica se crvenjela od srama.), slabiti znači 'činiti slabim' (Bolest ga je postupno slabila.), slabjeti znači 'postajati slabim' (Njihova želja za vlašću je slabjela.).

Počelo je grmjeti već u večernjim satima.

